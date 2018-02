Internauci miażdżą „Fabrykę Patriotów”. Kabaret „Pożar w Burdelu” odpowiada hejterom

„Pożar w Burdelu” na zlecenie TVN przygotował widowisko „Fabryka Patriotów”. Miał przedstawić humorystyczne komentarze nt. bieżącej sytuacji w kraju. Po emisji przedsięwzięcie spotkało się z miażdżącą krytyką widzów. „To było oczywiste, nie jesteśmy szczególnie zaskoczeni” – odpowiedział bez ogródek Maciej Łubieński, jeden z założycieli Pożaru w Burdelu w rozmowie z naTemat.

Fabryka Patriotów, czyli polityczno-literacki kabaret, miał swoją premierę na antenie telewizji TVN. Widowisko przygotował słynny Pożar w Burdelu.

„To było oczywiste, nie jesteśmy szczególnie zaskoczeni. W spektaklu poruszamy kontrowersyjne tematy, które z założenia wzbudzają emocje” – stwierdził Łubieński.

„Na spektakl ludzie przychodzą świadomie, kupują bilety i, w większości przypadków, wiedzą czego oczekiwać” – tłumaczył.

„To była nasza pierwsza próba przełożenia formuły teatralnej na telewizyjną. Oczywiście analizujemy przebieg wczorajszego spektaklu i mamy pewne, również krytyczne, spostrzeżenia i refleksje, jednak zdecydowalibyśmy się na podjęcie kolejnej próby zaprezentowania się w telewizji” – dodał.

Oto część komentarzy internautów recenzujących widowisko wyemitowane przez TVN:

No wreszcie sama stacja TVN nazwała się BURDELEM super zycze powodzenia,ale dno!!!!!

Banda polskojęzycznych dała głos.

Po prostu straszne

Pierwsze 2 minuty byly dobre. Po obejrzeniu całości stwierdzam, że to najgorszy program jaki miałem okazje kiedykolwiek oglądac. O ile nie byl to najgorszy program w całej historii tv i nie mam tu nic wspolnego z pogladami rządu zresztą jak i opozycji

Tu nie chodzi o tematy żartów lub mocne słowa i wulgaryzmy. Po prostu to było na żenująco niskim poziomie zrobione. I za to jest taka krytyka , a nie za kontrowersyjne tematy. To oczywiście moja opinia.

Taaa… cóż czekałem z zaciekawieniem, oglądałem że zdumieniem… Nie dlatego że mocne, czy za mocno wulgarne, to tylko środki wyrazu. Po prostu miałem wrażenie ogromnej sztuczności , czy może braku lekkości dowcipu. Jakby wszystko było robione… na siłę…

Osobiście uważam całość za tak słabą, że nawet szkoda czasu na komentarz.

Zobacz: Mocne słowa Pawła Kukiza o politykach PO! „Szanowni targowiczanie i postbolszewicy”. Potem jest jeszcze ostrzej

Źródło: se.pl/natemat.pl/wolnosc24.pl