Kulisy rozpadu małżeństwa Piotra Żyły. „Popłoch, zastraszanie, ciągły stres w domu”

Rozstanie Piotra Żył z żoną Justyną od kilku dni nie schodzi z czołówek polskich gazet i portali. Można odnieść wrażenie, że polski skoczek stracił sympatię wielu fanów. W obronę postanowił wziąć go tajemny informator „Super Expressu”.

Osoba, która postanowiła porozmawiać z redakcją „SE” nt. relacji Piotra Żył i jego żony twierdzi, że wina może leżeć po stronie Justyny, która nie dawała mężowi odpowiedniego komfortu psychicznego.

Proszę sobie wyobrazić, jak ostro harują ci, którzy są na najwyższym poziomie sportowym. Jeżeli taki zawodnik nie ma wsparcia w domu, jeżeli wie, że wracając z zawodów, nie odpocznie, bo bez przerwy jest jakieś ciśnienie, to na dłuższą metę jest to nie do wytrzymania – mówił informator „SE”.

Sytuacja w domu miała w znacznym stopniu wpływać na formę sportową.

Obawiam się, że z powodu tej sytuacji dzieli go ta mała różnica od pozostałych naszych reprezentantów. Obciążenie głowy zawodnika na pewno ma przełożenie na wynik w skokach – tłumaczył rozmówca tabloidu.

Jego zdaniem żona Piotra Żyły jest osobą z ciężkim charakterem. O braku jej stabilności emocjonalnej mają świadczyć dziwaczne i zmienne ruchy w przestrzeni social mediów.

Impulsywność Justyny jest czymś stałym i obciążającym dla wszystkich. A o jej niestabilności świadczy to, że w swoich internetowych wpisach najpierw coś wyjawiła, potem wycofała, a wreszcie poprosiła o uszanowanie prywatności. Wydaje mi się, że impuls co do rozstania nie wyszedł od Piotrka. I na pewno przyczyną jego odejścia nie była inna kobieta. Popłoch, zastraszanie, ciągły stres w domu mogły spowodować szukanie spokoju. Może nawet deklaracja o kochance była tak na odczepnego? – pyta…

Źródło: „Super Express”