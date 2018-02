Atak bombowy w Wielkiej Brytanii. Są informacje o ofiarach

We wtorek w Irlandii w mieście Lisburn (hrabstwo Antrim) doszło do ataku bombowego. Nic jednak nie wskazuje na akt terrorystyczny, najprawdopodobniej to porachunki gangsterskie. Niestety w utarczkach między przestępcami ucierpieli niewinni.

W wyniku ataku ucierpiała młoda kobieta z małym dzieckiem.

„Wybuch miał miejsce około godziny drugiej w nocy przed jej domem zlokalizowanym na Mill Street. Jak donosi przedstawicieli Police Service Northern Ireland nikomu nic poważnego się nie stało, ale konieczna była ewakuacja okolicznych domów. Ludzie na czas operacji schronili się w miejskim Island Centre” – podaje polishexpress.co.uk.

Na szczęście nikomu nic się nie stało, choć wybuch uszkodził front domu i jak się wydaje jeden z samochodów zaparkowanych w pobliżu – komentował inspektor David Nixon z PSNI.

Jeden z lokalnych polityków Pat Catney, do całego zdarzenia odniósł się znacznie ostrzej, nazwał zajście aktem tchórzostwa. Ci tchórze zakradli się pod osłoną ciemności i podłożyli bomby z czystą intencją zamordowania ludzi będących członkami spokojnej i cichej społeczności – mówił dla „The Irish News”.

Doszło do eksplozji tzw. bomb rurowych, których pole rażenia jest większe. W Lisburn wybuchły dwa takie ładunki, trzeci został rozbrojony.

