Europa w łapach „Bestii ze Wschodu”. Wojsko odśnieża Rzym. Temperatury spadły do -40 stopni [VIDEO]

Mróz i śnieg sparaliżowały prawie całą Europę. W wielu regionach zanotowano najniższe od 100 lat temperatury.

„Bestia ze Wschodu” w Wielkiej Brytanii, „Ekspres Moskwa-Paryż” we Francji, „Syberyjski Niedźwiedź” w Holandii – tak zachodnie media określają niespotykanie o tej porze roku gwałtowną zimę, która nawiedziła cały kontynent.

W Wielkiej Brytanii odwołano zajęcia w wielu szkołach – głównie w Szkocji. Zamknięte są 4 linie londyńskiego metra, nie kursuje wiele pociągów, a na północnym wschodzie Wysp nieprzejezdne są nieomal wszystkie drogi.

Odwołano wiele lotów z lotniska Heathrow. Trudności spodziewane są co najmniej do końca tygodnia, ale wtedy właśnie zaczną się kolejne, bo spodziewany jest huragan Emma.

Zobacz też: Lodowy ekspres Moskwa-Paryż dotarł do Wielkiej Brytanii. Wyspy sparaliżowane, a nadciąga huragan Emma [FOTO]

W Alpach notowane są najniższe od blisko 100 lat o tej porze roku temperatury. We włoskim Campoluzzo niedaleko Trydentu słupek rtęci pokazywał -40 stopni c, na Zugspitze w Austrii – 30.

W szwedzkiej Laponii notowano -40, w południowej Austrii, na Litwie i w zachodnich Czechach – 25, w okolicach Sarajewa w Bośni i Hercegowinie – 20.

Rekordowe opady śniegu (o wysokości 182 centymetrów) sparaliżowały chorwackie miasteczko Delnice, a służby ratownicze przez kilka godzin ewakuowały mieszkańców pobliskiej wioski Mrzla Vodica.

Śnieg po raz pierwszy od 30 lat spadł na Korsyce. W Bośni i Hercegowinie pod jego ciężarem zawaliło się wiele domów. Wojsko musi odśnieżać Rzym, a w Neapolu nie notowano takich opadów od ponad 60 lat.

Zima zbiera tragiczne żniwo. W tym tygodniu na Litwie zmarły cztery osoby, we Francji trzy, w Rumunii dwie, a we Włoszech jedna. W Polsce od 1 listopada z tego powodu niskich temperatur zmarło już 58 osób.

Zobacz też: Zima paraliżuje rozgrywki ligowe. Odwołano już mecze na trzech stadionach

Zima we włoskim Porto Recanati, na południe od Ankony

🆘‼😱🌨 #Italy: heavy snow until the coast. This is Porto Recanati, south of #Ancona. The summer has to wait! pic.twitter.com/WUzpDK9y3B

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 27 lutego 2018