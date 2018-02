Ostatnie wystąpienie Korwin-Mikkego w PE! „Wracam do Polski walczyć z nadciągającą dyktaturą PiS” [VIDEO]

Ostatnim swoim wystąpieniem w Parlamencie Europejskim Janusz Korwin-Mikke znów rozgrzał salę. Z jednej strony skrytykował PiS, z drugiej Unię Europejską, czym tradycyjnie naraził się obu stronom.

W Parlamencie Europejskim odbywała się dziś debata na temat decyzji Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce. W jej trakcie Korwin-Mikke po raz ostatni przemawiał w unioparlamencie.

Jutro rzucam Parlament Europejski i wracam do Polski walczyć z nadciągającą dyktaturą PiS-u – mówił Korwin-Mikke. W tym momencie w PE rozległy się brawa. Tyle, że prezes Wolności kontynuował.

Wy mi w tym przeszkadzacie. Nie znacie sytuacji w Polsce. Każdy Wasz naciska na rząd PiS-u wzmaga jego popularność, niedługo dzięki panu Timmermans, dojdą do większości konstytucyjnej – mówił.

To Wy chcieliście demokracji. Gdyby w Niemczech panowało cesarstwo, Adolf Hitler byłby w pałacu cesarskim raz do roku na wystawie akwarelistów – to także słowa prezesa Wolności, ale tego chyba nie trzeba dodawać.

.@JkmMikke Wracam do Polski walczyć z nadciągającą dyktaturą PiSu #Debata #Bruksela

Sesja plenarna 28.02.2018 – Decyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce pic.twitter.com/OP51Lurgsv — Wolność (@_Wolnosc) February 28, 2018

