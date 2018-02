Państwo Islamskie nie ma żadnej litości. To przez nich zrezygnowała gwiazda filmów dla dorosłych

Okrucieństwo Państwa Islamskiego nie zna granic. Popularna gwiazda filmów dla dorosłych Mia Khalifa, w wywiadzie dla „Daily Star” przyznała, że to groźby ze strony ISIS spowodowały, że zrezygnowała ze swojej zawrotnej kariery.

Mia Khalifa do Stanów Zjednoczonych przybyła z Libanu w wieku 10 lat. Po kilku latach zaczęła robić karierę w filmach dla dorosłych. W niedługim czasie została ich gwiazdą.

Teraz w wywiadzie dla „Daily Star”, Kalifa mówi o powodach swojej rezygnacji z oszałamiającej kariery. Wszak była jedną z najwyżej ocenianych „gwiazd” na wiadomych stronach.

Wszystko zaczęło się wymykać spod kontroli, kiedy zaczęły się pojawiać groźby śmierci ze strony ISIS. Wtedy zdecydowałam się wycofać – żali się Khalifa.

Kiedy tylko zaczęłam zyskiwać na popularności, chciałam się z tego wypisać (…) To zdecydowanie nie było to, co chciałam osiągnąć. Zamierzałam po prostu zaszaleć i trochę się zbuntować – dodaje.

Źródło: Wprost/Daily Star/Wolnosc24.pl