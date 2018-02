Przełomowe odkrycie naukowców. TAK WYGLĄDA ŚMIERĆ. Jesteśmy świadomi, że umieramy przez kilka minut

Najnowsze ustalenia naukowców wskazują na to, że uratowanie ludzkiego życia możliwe jest nawet pięć minut po śmierci mózgu. Badania neurologów rzucają nowe światło na nasze postrzeganie ludzkiej śmierci.

Według najnowszych ustaleń neurologów śmierć nie następuje wraz z zatrzymaniem akcji serca, ale kilka minut później. Co więcej, oznacza to, że nasz mózg pozostaje świadomy przez 3 do 5 minut odkąd serce przestaje bić.

Neurolodzy, głównie z Berlina, przeprowadzili badania na dziewięciu umierających osobach z postępującymi uszkodzeniami mózgów. W ten sposób uzyskano przełomowe informacje.

Zobacz też: Horror w Seattle. 19-latek zgwałcił umierającą dziewczynę. Zdjęcia rozesłał znajomym

Wyniki eksperymentu są jednoznaczne – śmierć mózgu następuje dopiero kilka minut po tym jak serce przestaje bić. Z komórek i neuronów wysyłane są sygnały jeszcze przez długi czas, kiedy już tlen nie dociera do organizmu.

Nigdy nie mieliśmy metody do diagnozowania śmierci mózgu, ani możliwości zbadania, w którym momencie traci się resztki świadomości – podkreślają naukowcy.

Dodają jednak, że to nie oznacza końca ich badań i być może uda się wyznaczyć późniejszy moment śmierci.

Zobacz również: Wstrząsające nagranie. 89-letni weteran II Wojny Światowej umiera, a pielęgniarki się śmieją [VIDEO]

Źródło: wprost