Lewandowski namawia Lewandowską żeby walczyła w klatce, ale mąż Lewandowski się skrzywił

Anna Lewandowska to bardzo łakomy kąsek dla organizatorów mieszanych sztuk walki (MMA – mixed martial arts). Pani Anna jest nie tylko urodziwą kobietą, ale też wielokrotną mistrzynią karate, a także osobą bardzo rozpoznawalną.

Nic dziwnego, że organizatorzy tych walk chcą ją ściągnąć na swoje gale.

W tej sprawie wypowiedział się właściciel największej federacji mieszanych sztuk walki w Polsce Martin Lewandowski.

Właściciel KSW (Konfrontacja Sztuk Walki) powiedział, że ten temat był poruszany.

„Nie muszę o tym specjalnie marzyć. Ona jest po prostu w zasięgu ręki. Nie mówię, że powalczy dla KSW, ale mamy do siebie telefony i dobrze się znamy. Gdzieś ten temat został ruszony. Ania jest znana jako sportsmenka, uprawiała karate”- oświadczył Martin Lewandowski.

Wydaje się jednak, że sprawa jest mniej niż bardziej realna, ze względu na choćby stosunek do tego Roberta Lewandowskiego, męża pani Anny.

„Z nim nie miałem okazji na ten temat porozmawiać. Z tego co jednak słyszałem, to lekko się skrzywił. Rozumiem go jako facet żonaty. Gdyby moja żona powiedziała, że chce walczyć w klatce, to sam bym stwierdził, że pójdę za nią”- powiedział właściciel KSW.

Anna i Robert Lewandowscy to celebryci z najwyższej polskiej półki. W odróżnieniu od wielu znanych dlatego, że są znani, państwo Lewandowscy zbudowali swoją renomę i swój wizerunek na realnych sukcesach. Udział Anny Lewandowskiej w MMA byłby wizerunkowym powrotem do etapu, który już dawno przeskoczyli.

