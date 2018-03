Okrucieństwo bez granic. Trójka dzieci przetrzymywana w boksie ze sklejki [FOTO]

Kalifornijska policja dokonała wstrząsającego odkrycia. Podczas jednego z patroli funkcjonariusze natrafili na podejrzane siedlisko znajdujące się na odludziu. W środku, oprócz małżeństwa mieszkała trójka dzieci. Warunki, w jakich przebywały, wstrząsnęły policjantami.

Mona Kirk i Daniel Panico to rodzice trójki dzieci mieszkający z dala od reszty społeczeństwa. Policja odkryła, że 51-letnia kobieta i 73-letni mężczyzna w okrutny sposób obchodzili się ze swoimi pociechami.

Funkcjonariuszy zainteresowała stojąca na odludziu przyczepa campingowa, która była otoczona wysypiskiem śmieci. Kiedy policjanci sprawdzili podejrzane siedlisko, okazało się, że wśród odpadków, w domku zrobionych z dykty mieszka trójka dzieci w wieku 11,13 i 14 lat.

O sprawie poinformowało biuro szeryfa z San Bernardino. Rodzice zostali natychmiast aresztowani. Postawiono im zarzuty umyślnego okrutnego traktowania dzieci. Teraz czeka ich proces.

Miejsce, gdzie przebywały dzieci, było bardzo ciasne. Jak podano w oświadczeniu prasowym, wymiary boksu wynosiły zaledwie 3 metry szerokości i 6 metrów długości. Całe gospodarstwo było pozbawione dostępu do prądu i bieżącej wody.

Posesja była zapełniona różnymi śmieciami i dołami z ludzkimi odchodami. Jak podał jeden z funkcjonariuszy, dzieci nie były więzione, ale warunki w jakich mieszkały, wymusiły decyzje o podjęciu interwencji.

Para trafiła do aresztu, gdzie będzie oczekiwać na proces. Wyznaczono kaucję w wysokości 100 tys. dolarów.

PHOTOS: Mona Kirk & Daniel Panico arrested for willful cruelty to a child after deputies discover the family’s living conditions https://t.co/pKbHFDB0fF pic.twitter.com/HtxVtxTFET

— Morongo Basin (@morongobasinstn) 2 marca 2018