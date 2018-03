Mężczyzna postrzelił się tuż koło Białego Domu. Trwa akcja służb [FOTO/VIDEO]

Amerykańskie służby potwierdzają, że niezidentyfikowany mężczyzna postrzelił się tuż za północnym ogrodzeniem Białego Domu.

Jak na razie nie wiadomo czy mężczyzna żyje i co było powodem jego zachowania. Wiadomo jedynie, że jest on jedyną ofiarą.

Prezydent Donald Trump był w tym czasie na Florydzie. Obecnie odbywa się tam jego birefing.

Więcej informacji wkrótce.

HAPPENING NOW: North Lawn of The White House. pic.twitter.com/4QFeeeekyN

Streets are closed on the north side of the White House. Large police presence still. @fox5dc pic.twitter.com/z19YKVVUvB

