Prognoza pogody. W nocy jeszcze mróz, ale na horyzoncie przedwiośnie

W poniedziałek na północnym zachodzie Polski zachmurzenie duże, na zachodnim wybrzeżu przed południem możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od -3 st.C, -1 st.C na północnym wschodzie, około 3 st.C w centrum, do 6 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

W nocy na południowym zachodzie Polski zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego i po północy słabe opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego powodującego gołoledź. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy miejscami rozpogodzenia. Temperatura minimalna od -10 st.C na krańcach północno-wschodnich, do -3 st.C w centrum i do -1 st.C – na południowym zachodzie. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

Czytaj też: Trzech zabitych i 22 rannych w zawalonej kamienicy w Poznaniu. „Przerażający widok” [VIDEO/FOTO]

We wtorek na północnym wschodzie i Pomorzu wschodnim zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przemieszczające się z południa na północ opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady deszczu, przejściowo deszczu marznącego powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna: na północnym wschodzie od -2 st.C do 1 st.C, poza tym od 1 st.C do 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

Czytaj też: Zaczyna się szturm na K2? Adam Bielecki: „W końcu ruszamy w górę”

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 1 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Temperatura minimalna -4 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo możliwe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. (PAP)