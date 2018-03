Najpierw wyspę zniszczył huragan Maria. Teraz uderzył kolejny żywioł. Drzewa palmowe łamią się jak zapałki [VIDEO]

Sztorm z falami dochodzącymi nawet do dziewięciu metrów uderzył w poniedziałek w wybrzeże Portoryko, zmuszając lokalne władze do ewakuacji mieszkańców i zamknięcia dziesiątek dróg i szkół na terenie tej karaibskiej wyspy.

Wielkie fale przewracają drzewa palmowe i betonowe ławki oraz zalewają ulice i domy na północnym i zachodnim wybrzeżu Portoryko. Na terenie tego państwa stowarzyszonego z USA zamknięto kilkanaście dróg oraz ponad 20 szkół zlokalizowanych w pobliżu wybrzeża.

Czytaj też: Tą historią żyje cała Polska. Tragiczny finał poszukiwań? Ciało mężczyzny wyłowiono z Wisły

Jak podała Associated Press, fale zniszczyły terminal portowy w mieście Catano w pobliżu stołecznego San Juan. Ruch promów w regionie został wstrzymany.

Według prognoz pogody morze będzie wzburzone do środy.

„To największe fale, jakie uderzyły w Portoryko od ponad dekady” – odnotowała AP. Przewyższają nawet te, które powstały podczas huraganu Maria, który we wrześniu ubiegłego roku spustoszył wyspę.

Huragan Maria spowodował największą od 90 lat klęskę żywiołową na zamieszkanym przez 3,4 mln ludzi Portoryko.

Straty wyrządzone przez ten żywioł szacuje się na 94 mld USD; system energetyczny oraz sieć telekomunikacyjna na wyspie zostały całkowicie zdewastowane.

Wiatr nad Portoryko wiał z prędkością 250 km na godzinę, a huragan miał czwartą kategorię w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona

Example of damages from last night's huge 30ft waves in Puerto Rico. Building is made entirely out of concrete. #marejada2018 #surge2018 pic.twitter.com/zOwEsiBABk

— Kermeth Cuebas ©🎈 (@aliveKem) March 5, 2018