Popularna blogerka oferowała darmowy seks w Hiltonie. To nie skończyło się dla niej pomyślnie [VIDEO]

Qianjin Yeye, 19-letnia blogerka z Chin zamieściła w mediach społecznościowych niemoralną propozycję. Kobieta proponowała chętnym darmowy seks w hotelu Hilton, gdzie wynajęła pokój. Anons został dodatkowo opatrzony materiałem video, na którym Yeye prezentuje się w bieliźnie. Do akcji wkroczyła policja.

Nie trudno zgadnąć, że pojawienie się oferty darmowego seksu z atrakcyjną 19-latką wywołało prawdziwą burzę. Do hotelu, gdzie miała zatrzymać się blogerka, szybko zaczęły zgłaszać się tabuny mężczyzn.

Recepcja musiała sobie również radzić z setkami telefonów, od osób, które najprawdopodobniej próbowały potwierdzić ofertę znalezioną w internecie.

Jednakże wszystkich, którzy pojawili się Hiltonie czekało rozczarowanie. 19-latka stwierdziła, że ogłoszenie było jedynie żartem i nie ma zamiaru uprawiać seksu z żadnym z mężczyzn. Poprosiła także, by nie powielać jej postu.

Według niepotwierdzonych informacji do hotelu przybyło i zadzwoniło ok. 3000 mężczyzn. Cała sytuacja i żart blogerki nie przypadł do gustu obsłudze hotelu, która ostatecznie zdecydowała się zawiadomić policję.

Funkcjonariusze nie znaleźli jednak dziewczyny. Po ok. dwóch godzinach od opublikowania oferty, kobieta przy pomocy obsługi opuściła hotel. Władze postanowiły jej nie odpuszczać.

Następnego dnia została zatrzymana na lotnisku w mieście Sanya w prowincji Hajnan. Postawiono jej zarzut prostytucji oraz zakłócania spokoju gości hotelu.

Źródło: YT/mirror.co.uk/wolnosc24.pl