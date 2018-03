Poruszający widok. Schorowana 90-latka rozdaje ulotki, bo nie starcza jej na leki. „W takim państwie żyjemy”

Głodowe emerytury w Polsce dla osób, które przez kilkadziesiąt lat pracy odprowadzały wysokie składki na ZUS to codzienność. Teraz „hitem” sieci jest nagranie pokazujące 90-latkę, która rozdaje ulotki, bo z emerytury nie jest w stanie zapłacić za leki.

Rok temu opisywaliśmy sytuację starszej kobiety, nazywanej „babcią od bułek”, która w samym centrum Warszawy sprzedawała bułki i kanapki, a której Straż Miejska wlepiła mandat. Całą sytuację opisał p. Konrad Sajkowski i w Internecie wybuchła burza.

Kobieta miała guza przy przysadce mózgowej i jest po chemioterapii i trepanacji czaszki. Pani Anna miewa zawroty głowy i traci równowagę. Nie miała ona innego źródła dochodu, gdyż ZUS uznał, że nie przysługuje jej renta, mimo wielu lat odprowadzania składek.

Teraz w sieci pojawiła się historia kolejnej kobiety, która otrzymuje niskie świadczenie emerytalne, nie starcza jej pieniędzy na leki i w związku z tym pracuje rozdając ulotki. Dziecko muszę pracować w tym wieku bo w takim państwie żyjemy – miała odpowiedzieć 90-latka na pytanie o przyczyny.

Aż serce się kraja. Babunia w wieku 90 lat stoi pod sądem (al. Solidarności ) i ulotki rozdaje bo jej na leki brakuje. Bardzo smutno mi się zrobiło, kiedy babunia powiedziała: „dziecko muszę pracować w tym wieku, bo w takim państwie żyjemy”. Oczywiście jak to ja podeszłam do babci porozmawiałam coś tam pomogłam, ale jednorazowa pomoc, to nic nie da – napisała autorka postu.

