Potworny wypadek autokaru. Dzieci płonęły żywcem [FOTO]

Do przerażającego zdarzenia doszło w prowincji Corum na północnym wschodzie Turcji. Jadący ze Stambułu autokar zderzył się z ciężarówką. Według doniesień tureckich agencji prasowych śmierć poniosło co najmniej 13 osób, a 20 zostało rannych. Wśród ofiar są dzieci.

Turecka agencja prasowa Anatolia przedstawiła rozmowę z jedną z pasażerek autokaru. Kobieta stwierdziła, że w momencie, kiedy doszło do wypadku, większość osób spała.

Według jej relacji najpierw doszło do eksplozji, która wybiła wszystkie szyby w pojeździe. Autokar zaczął się następnie palić. Części osób udało się uciec.

Ci, którzy zostali w autokarze, palili się żywcem. Według agencji prasowej Dogan wśród pasażerów było wiele dzieci, a części z nich nie opuściła autokaru.

Jak dotąd podano informacje o 13 ofiarach śmiertelnych i 20 osobach, które odniosły rany. Tureckie media donoszą również, że ciężarówka, która brała udział w wypadku, pochodziła z innego kraju.

Wypadki drogowe w Turcji zdarzają się stosunkowo często. Tylko w zeszłym roku zginęło 3530 ludzi. Dla porównania w Polsce bilans wyniósł ok. 1100 ofiar.

A bus crashes into a parked truck in #Turkey's northern province of Corum, killing at least 13 people and injuring 20 others (photo via @NTV) pic.twitter.com/5PPfCGmTgF

— CGTN (@CGTNOfficial) 13 marca 2018