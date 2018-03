Rozpoczyna się kolejny wyścig o podbój kosmosu. USA i Rosja zapowiadają misje na Marsa [VIDEO]

Stany Zjednoczone i Rosja rozpoczęły wyścig o „podbicie” Marsa. NASA rozpoczęła już montaż łazika, który ma być wysłany na Czerwoną Planetę.

Prezydent Donald Trump zapowiedział ostatnio nowy program podboju kosmosu, w tym wyprawę na Marsa. Ledwie kilka dni później Włodzimierz Putin oznajmił, iż Rosja wyśle ludzi na Czerwoną Planetę.

Sytuacja zaczyna przypominać tę z lat 60-ych i 70-ych, kiedy to Stany Zjednoczone i Związek Radziecki ścigały się w podbijaniu kosmosu. Wyprawy w przestrzeń to pokaz potencjału gospodarczego i możliwości technologicznych danego kraju, dlatego obydwa mocarstwa zdają się powracać do idei rywalizacji w kosmosie.

Amerykańska agencja NASA poinformowała o rozpoczęciu montażu łazika, który w 2020 roku ma być wysłany na Marsa

Pierwsze czynności, jakie zostaną wykonane na tym etapie opracowywania nowego łazika marsjańskiego będą obejmowały elektryczną integrację sprzętu służącego do lotu z modułem lądowania. Łazik Mars 2020, a także moduł służący do lotu, osłona atmosferyczna i moduł lądowania zostaną złożone w specjalnym laboratorium w NASA Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie.

NASA przypomina, że w tym samym miejscu montowano w przeszłości sondy do misji z serii Ranger (pierwsze amerykańskie sondy księżycowe), Mariner (misje do Wenus) oraz łaziki marsjańskie.

Montowanie i testowanie nowego łazika marsjańskiego potrwa przez półtora roku. Inżynierowie i technicy będą dodawali kolejne podsystemy, takie jak awionika, zasilanie, systemy telekomunikacyjne, różne mechanizmy, systemy cieplne i nawigacyjne. Natomiast systemy napędowe zostały już zainstalowane wcześniej w tym roku.

Poszczególne elementy będą docierały z różnych miejsc, zarówno z budynków obok, jak i z innych krajów. Różnych podsystemów i instrumentów naukowych będzie całkiem sporo. Na przykład na pokładzie łazika Mars 2020 ma być zamontowanych ponad 20 kamer.

Misja 2020 ma wystartować w lipcu 2020 roku. Sonda zostanie wyniesiona przy pomocy rakiety Atlas V 541 z Przylądka Canaveral na Florydzie. Celem projektu będą badania geologiczne w miejscu lądowania, poszukiwania śladów potencjalnego dawnego życia na Marsie oraz ocena zasobów naturalnych dostępnych na planecie i ewentualnych zagrożeń przyszłych misji załogowych.

Będą zbierane i badane próbki skał. Niektóre zostaną umieszczone w kapsułach i pozostawione na powierzchni Marsa w celu potencjalnego ich zabrania w przyszłości na Ziemię.

Obecnie rozpatrywane są trzy potencjalne miejsca lądowania dla łazika Mars 2020. Są to krater Gusev (znany z badań przez łazik Spirit), krater Jezero oraz północno-wschodnia część równiny Syrtis.

