Szokujące fakty największej afery pedofilskiej w Wielkiej Brytanii. Policja i władze o wszystkim wiedziały

Brytyjskie media codziennie informują o nowych faktach dotyczącej prawdopodobnie największej afery pedofilskiej w Wielkiej Brytanii. W Telford gangi przez ponad 40 lat zmuszały do prostytucji nieletnie dziewczęta. Nie wiadomo kto gorszy – gangi, czy oficjele, którzy na wszystko przymykali oko

Na jaw wychodzą coraz nowe szczegóły ohydnego procederu, którego dopuszczały się złozone głównie z muzułmanów gangi w 170-tysięcznym Telford. Przez ponad 40 lat polowały one na młode, nawet 11-letnie dziewczynki, narkotyzowały je, doprowadzały do nałogu i zastraszaniem zmuszały do prostytucji. Szacuje się, że ponad tysiąc dziewczynek padło ofiarą oprawców i pedofili.

W Wielkiej Brytanii wszyscy zadają sobie pytanie jak to możliwe, że ten proceder mógł trwać nawet 40 lat. Pierwsze doniesienia ofiar pojawiły się w latach 80-ych. Media dotarły teraz do raportu policji z West Mercia dotyczącego operacji Chalice, którą prowadzono w latach 2007 -2009, a wymierzonej przeciwko gangom i pedofilom.

Według wewnętrznych pism policji w większości przypadków uprawiania seksu „dochodziło za obopólną zgodą”. Napisano to mimo iż wiele ofiar miało zaledwie 11- 14 lat, a dopuszczalna granica wieku uprawiania seksu z nieletnim to 16 lat.

– Najgorsze w tym wszystkim jest oskarżanie ofiar – mówi w rozmowie z dziennikiem The Mirror Dino Nocivelli, prawnik specjalizujący się w ściganiu przestępstw wymierzonych przeciwko nieletnim.

– Władze wydają się tego nie rozumieć. Dziecko nie może zgodzić się na seks. To, że dziecko nie zostało fizycznie zmuszone do uprawiania seksu, nie oznacza, że wyraziło zgodę.

Dziewczynki klasyfikowano także jako prostytutki i narkomanki, co pozwalało zamiatać sprawę pod dywan.

Okazuje się, że w Telford niemal wszyscy wiedzieli o ohydnym procederze – policja, władze miasta, pracownicy opieki społecznej, a nawet nauczyciele i lekarze, którzy dostarczali środki antykoncepcyjne i dokonywali aborcji u kilkunastoletnich dziewcząt.

Władze i oficjele sparaliżowani byli strachem, iż zostaną oskarżeni o rasizm. Proceder trwał głównie w zamieszkanej przez muzułmanów dzielnicy Telford.

Szokująco niskie okazują się też kary dla złapanych sprawców. Skazano zaledwie 12 osób, podczas gdy tylko jedna z ofiar zidentyfikowała ponad 70 oprawców.

Niejaki Azhar Ali Mehmooda, by zastraszyć i zmusić do prostytucji i milczenia jedną z dziewczynek, podpalił jej mieszkanie. W pożarze zginęła jej matka i siostra. Zwyrodnialca skazano na 18 lat więzienia, ale już po 5 wypuszczono na wolność.

Nawrócony zbrodniarz ma teraz odpokutować jako pracownik społeczny zajmujący się dziewczętami z „trudnych i patologicznych rodzin”.

