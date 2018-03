Branża informatyczna dołuje w Polsce. Po raz pierwszy rok po roku

Miała być lokomotywą naszego startu w nowoczesność. Myślano o drugiej Krzemowej Dolinie. Tymczasem, branża IT w Polsce ma prawdopodobnie drugi spadkowy rok z rzędu, To pierwszy raz w historii.

W 2016 roku polski rynek IT skurczył się o 5% do 59,7 mld zł według miesięcznika Computerland.

Czytaj też: reatywność Polaków nie zna granic. Zmienił sklep w placówkę kulturalną. Tak przedsiębiorca z Piaseczna zakpił z zakazu handlu

Na rynku wiele firm ma problemy. Cube.ITG złożył wniosek o sanację, upadł IT.Expert, do upadłości szykuje się Indata, Sygnity negocjuje z wierzycielami i przyznaje, że jest w nieformalnej sanacji, a Qumak przygotowuje kolejną emisję akcji.

Czytaj też: To kompletna paranoja! „W głowie się nie mieści, jak durne jest nasze państwo, jak durni są nasi rządzący”

Problemów nie uniknęły nawet największe firmy. Comarch utrzymał poziom obrotów 1,11 mld zł w 2017 r. w stosunku do 1,12 mld zł w 2016 r., ale zysk operacyjny spadł aż 3-krotnie. Z 116,9 m;n zł. do 34,5 mln zł.

Problemy tez miało Asseco, które poinformowało niedawno, że po przeprowadzeniu testu na utratę wartości wyniki za 2017 r. zostaną pomniejszone o 80 mln zł, co wiąże się z odpisem w segmencie administracja publiczna. W minionym roku sprzedaż rzeszowskiej grupy na rynku polskim spadła do 1,55 z 1,64 mld zł przed rokiem.

„Mimo rosnącego znaczenia cyfryzacji w gospodarce i pozytywnych trendów w światowej informatyce ubiegły rok może okazać się dla wielu firm teleinformatycznych działających w Polsce rokiem słabych wyników, dla niektórych — kolejnym z rzędu. Słyszymy to od naszych członków, widzimy problemy firm zagrożonych upadłością i prognozy analityków, którzy szacują, że wartość rynku ITC spadła o kilka procent” — mówi Borys Stokalski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

„Segment publiczny spadł o ponad 40 proc., transformacja w energetyce utraciła dynamikę związaną z deregulacją, a tradycyjne lokomotywy popytu — operatorzy telekomunikacyjni i instytucje finansowe — optymalizują koszty IT i szukają innowacji w start-upach, a nie u dojrzałych dostawców” dodał — mówi szef PIIT.

Na spadek zysków miało też wpływ unijne wyrównanie opłat roamingowych.

„Zderzenie wyjątkowo niskich ceny usług operatorów w Polsce z niekorzystnymi taryfami hurtowymi uszczupliło zysk EBITDA naszych firm o kilkaset milionów złotych” — mówi prezes PIIT.

Podobne niekorzystny wpływ miał tzw. insourcing, promowany w instytucjach państwowych. 2.0.

„Brak limitów kar umownych, nawet wysokich, sprawia, że firmy nie mogą wycenić ryzyka kontraktowego. Eliminuje to z przetargów oferentów, których zasady ładu korporacyjnego nie dopuszczają nielimitowanego ryzyka — mówi Borys Stokalski.

Pierwotnym źródłem problemów branży IT jest jednak, na co zwracają uwagę analitycy, jej silne uzależnienie od zamówień krajowych — zwłaszcza z sektora publicznego, który jest chimeryczny. Zdaniem szefa PIIT, powoli się to jednak zmienia.

Źródło: Bankier.pl