Najazd imigrantów i lewaków na Katedrę St. Denis. Najświętsze miejsce Francuzów zbezczeszczone [VIDEO]

Imigranci i lewaccy działacze wtargnęli w czasie mszy do Bazyli St.Denis pod Paryżem. Po godzinnej okupacji zostali siła usunięci przez policję.

Katedra St. Denis to jedno z najbardziej świętych dla Francuzów miejsc. Jest nie tylko jednym z najwspanialszych zabytków sztuki sakralnej, ale też grobowcem królów. Od VI wieku aż do rewolucji 1789 roku chowano w niej władców Franków i Francji. Rewolucyjny motłoch zdemolował wtedy bazylikę, zniszczył sarkofagi i zbezcześcił szczątki królów.

W niedzielę wieczorem bandy lewaków i imigrantów dokonały kolejnego najazdu na kościół. Blisko sto osób wdarło się do katedry i przerwało mszę.

Akcja bezczeszczenia została zorganizowana przez lewackie ugrupowanie Coordination des Sans-Papiers (CSP 75). Imigranci i lewacy protestowali przeciwko propozycjom zaostrzenia prawa azylowego.

Po tym jak przez godzinę okupowano katedrę wezwana została policja, która siłą usunęła wrzeszczącą bandę.

Zobacz też: Macron bawi się w kolonizatora? Mieszkańcom Afryki to się bardzo nie podoba

Karim Ouchikh, działaczka i polityk, która przeszła z islamu na katolicyzm wezwała prokuraturę do wszczęcia śledztwa i postawienia przed sądem tych, którzy dokonali nalotu na katedrę. W ubiegłym roku skazano kilka osób za rozwieszenie baneru na meczecie w Poitiers. Działacze organizacji Generation Identitaire zostali ukarani za szerzenie nienawiści na tle rasowym.

„Piszę do prokuratora. Nie zawahał się pan, by oskarżyć działaczy narodowych za ich spokojną akcję w meczecie w Poitiers. Czy teraz będzie pan ścigał imigrantów i lewaków, którzy brutalnie zbezcześcili Bazylikę St Denis” – napisała w oświadczaniu.

Na miejscu zatrzymano m.in posła do parlamentu Erica Coquerel z lewackiej partii Niepokorna Francja. Jest on on jednym z najbliższych współpracowników trockisty i komunisty Jean-Luc Mélenchona, kandydata w wyborach prezydenckich w 2017 roku. Mélenchon uzyskał wtedy blisko 20% głosów.

Zobacz też: Wielki skandal we Francji. Były prezydent zatrzymany. Pieniądze i śmierć afrykańskiego dyktatora

🆘‼😬🔥 #France: the moment when the French police, with much difficulty, could evict at sunday the illegal Muslim migrants after the desecration of the necropolis basilica cathedral in #SaintDenis. The Christian evening Mass had to be canceled. Nevertheless! pic.twitter.com/Ep91zgTWYW

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 19 marca 2018