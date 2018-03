Papież Franciszek w czwartek w więzieniu. „Ściśle prywatne”

Po raz czwarty od początku pontyfikatu papież Franciszek uda się w Wielki Czwartek do więzienia, gdzie w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej dokona obrzędu mycia nóg 12 więźniom – podał we wtorek Watykan. Papież pojedzie do rzymskiego więzienia Regina Coeli.

Wizyta w zakładzie karnym w centrum Wiecznego Miasta 29 marca przewiduje oprócz mszy odprawionej dla skazanych i personelu więziennego także spotkanie z chorymi więźniami na oddziale dla nich.

Tuż po swym wyborze na Stolicę Piotrową w 2013 roku Franciszek jako pierwszy papież odprawił mszę w Wielki Czwartek w rzymskim zakładzie karnym dla nieletnich Casal del Marmo. W 2015 roku odwiedził tego dnia stołeczne więzienie Rebibbia, a w zeszłym roku był w zakładzie w Paliano koło Frosinone w środkowych Włoszech.

„Papieskie wizyty w więzieniach w Wielki Czwartek i odprawiane tam msze mają charakter ściśle prywatny” – przypomniał Watykan.

Źródło: PAP