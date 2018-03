W Europie dzień jak co dzień. Najnowsze doniesienia z frontu ubogacania kulturowego. Zamieszki, zabójstwa, napady, gwałty [WIDEO]

W Europie bez zmian. Kolejne dni przynoszą informacje o imigrantach ubogacających Stary Kontynent.

We Francji w podparyskimi St. Denis banda imigrantów i lewaków wdarła się w czasie mszy do Katedry, w której pochowani są frankijscy i francuscy królowie. Po godzinnej okupacji świątyni najeźdźcy zostali usunięci z niej przez policję.

W „dżungli” w Calais zabito nożem jednego imigranta.

🆘‼🤬🔥 #France: The moment when the Holy Basilica and #SaintDenis Cathedral were overrun by illegal migrants to abuse them for their alleged rights. Is that the #Europe we want to leave to our children? pic.twitter.com/DjdVaqkHw6 — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 20 marca 2018

W Madrycie w dzielnicy Lavapiés od tygodnia trwają starcia z imigrantami. Nielegalni przybysze demolują miasto i atakują policję z powodu śmierci imigranta. Goniony przez policję Senegalczyk zmarł na atak serca. Imigranci oskarżają funkcjonariusz o brutalność.

🆘‼🤬🔥 #Spain: Hundreds of illegal migrants turn #Madrid into a shithole. They destroy the cars of Spanish citizens, the window panes of the cars are hit & crushed under criminal violence. Side mirror demolished, also sheet metal damage. Police are attacked! It’s time to act! pic.twitter.com/VZ5jp8RJR2 — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 20 marca 2018

🆘‼🤬👮‍♂️ #Spain: Illegal migrants are rioting and attacking the police in #Madrid while screaming: „Policía Asesinó” which means in English: „Assassin Police”. pic.twitter.com/x1VzDGXx5h — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 19 marca 2018

W Niemczech zdewastowano i zniszczone dwa ośrodki dla imigrantów. A konkretnie to sami sobie to zrobili. Schronisko w Ulbach, w którym mieszkało 24 imigrantów podpalił Afgańczyk. Zaś Algierczycy zdemolowali Centrum Imigracyjne w Eschershausen.

Do starć z policją doszło też w ośrodku dla imigrantów w Bad Krozingen. Policja chciała deportować jednego z przybyszy i została zaatakowana przez grupę Gambijczyków.

Starcia w Bad Krozingen

🆘‼😬👮‍♂️ Germany: The moment when Merkel’s gold pieces riot in front of their accommodation against the deportation of one of their illegal comrades. pic.twitter.com/DFkNgrIN1U — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 19 marca 2018

Pożar w Urbach

🆘‼😬🔥 #Germany: Heavy fire in Urbach, after an Afghan asylum seeker (so-called Merkel refugee) lit his mattress in the asylum shelter in which he lived, and 24 other asylum seekers. He was arrested by the police. Property damage: 150,000 euros! pic.twitter.com/1Ah4SCp1Vb — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 19 marca 2018

Zaś w Recklinghausen policja unieszkodliwiła wiadomego pochodzenia mężczyznę latającego po ulicy z wielkim nożem. W sobotę wyszło na jaw, iż 6 marca w jednej ze szkół w Nimburgu (Badenia-Wirtembergia) siedmiolatek dźgnął nożem swą nauczycielkę. Miała go obrazić

Niemcy znaleźli sposób, by relacjonować te wszystkie ataki. Pokazują je tak jak mapę pogody.

