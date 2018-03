Już dziś „Czarny Piątek”. Feministki znów wyjdą na ulice. Sprawdź, o co w tym wszystkim chodzi

W Warszawie, ale również w innych miastach Polski odbędzie się dziś kolejny już marsz sprzeciwu kobiet. Celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec obywatelskiej ustawy, która zakazuje przerywania ciąży ze względu na przesłankę eugeniczną, która wciąż stanowi jeden z kluczowych elementów tzw. kompromisu aborcyjnego.

Nowa fala protestów, choć o znikomej skali, została wywołana ponagleniem, jakie 14 marca wystosowała Konferencja Episkopatu Polski do zajęcia się przez posłów obywatelskim projektem ustawy.

Środowiska sprzeciwiające się zmianom w ustawie rozpoczęły również szybką organizację większych wydarzeń, które mają się odbyć w piątek 23 lutego. Aktualnie swój udział na Facebooku zapowiedziało 30 tys. osób, a zainteresowanie wydarzeniem wyraziło ponad 56 tys. Strajkujący zgromadzą się m.in. w Warszawie, Krakowie i Trójmieście.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Sejmową Opinię Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zająć się nim również miała Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, ale obrady przełożono, co wstrzymało prace nad projektem.

Należy przypomnieć, że chęć dokonania zmian w prawie wyraziły osoby, które wsparły akcję „Zatrzymaj aborcję” prowadzoną przez Kaję Godek z Fundacji „Życie i rodzina” oraz Magdalenę Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor Citizen GO. Zebrano ponad 800 tys. podpisów.

Aktualne prawo stanowi, że: Przerywanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Projekt, który trafił do komisji zakłada, odrzucenie tego właśnie zapisu, a autorzy powołują się na Konstytucję, która zapewnia prawną ochronę życia. W mocy wciąż pozostałbym zapisy o możliwości przerwania ciąży, jeśli istniałby zagrożenie życia matki lub do zapłodnienia doszło w wyniku czynu zabronionego, czyli np. gwałtu.

Według protestujących zmiany w prawie godzą w wolność do decydowania o swoim życiu. Wskazuje się, że jeżeli ustawa wejdzie w życie, to kobiety zostaną zmuszone do rodzenia dzieci chorych, zdeformowanych i skazanych na śmierć w cierpieniach w krótkim czasie po porodzie. Projektowi zarzuca się także, że karze on kobietom rodzić chore dzieci, ale nikt nie zapewnia gwarancji pomocy w późniejszym okresie.

W mediach i wśród komentarzy pojawia się również wiele nieprawdziwych informacji, dotyczących zmian. Dość powszechny wydaje się pogląd, że za projektem stoi rząd i Kościół. Pojawiają się informacje, że ustawa zakaże badań prenatalnych, a nawet aborcji w ogóle.

Przeciw zmianom w prawie opowiedziały się organizacje międzynarodowe i Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

Źródło: Facebook/Twitter/wprost.pl/zatrzymajaborcje.pl/trojmiasto.pl/ohchr.org