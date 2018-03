MON: Umowy offsetowe za zestawy Patriot dla Polski podpisane! Ile zapłacimy za amerykański sprzęt?

Umowy offsetowe wartości blisko 950 mln zł związane z planowanym zakupem przez Polskę od USA zestawów obrony powietrznej Patriot zostały podpisane w piątek w Warszawie – poinformowało MON.

Jak podało MON, wiceminister obrony Sebastian Chwałek podpisał umowy offsetowe „związane z dostawą przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu Wisła – etap I„. Resort przypomniał, że podpisanie tych umów offsetowych jest warunkiem zawarcia umowy na dostawę systemu zestawów Patriot w pierwszej z dwóch planowanych faz.

W przyszłym tygodniu jest spodziewane podpisanie umowy na dostawę systemu, który ma być podstawą programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiadał zawarcie jej do końca marca.

Działające w imieniu Skarbu Państwa MON podpisało umowy z przedstawicielami firm Raytheon Company i Lockheed Martin Global Inc. w piątek w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. W imieniu korporacji Raytheon umowę podpisał prezes Raytheon International Bruce Skilling, a z upoważnienia Lockheed Martin Global Inc. wiceprezes programu PAC-3 (pociski do zestawów Patriot) Jay Pitman.

Czytaj też: Policja rozbiła gang Nigeryjczyków i odbiła 39 niewolnic seksualnych. Kobiety były zastraszane czarną magią

Umowa offsetowa z Raytheon Company zawiera 31 zobowiązań offsetowych na okres 10 lat. Według MON pozwoli ona „na pozyskanie zdolności w zakresie dowodzenia i kierowania w oparciu o moduł IBCS (nowy system zarządzania polem walki), produkcji i serwisowania wyrzutni i pojazdów transportowo-załadowczych”, a także na utworzenie certyfikowanego centrum administracji i zarządzania produkcją, dostosowaniem, serwisowaniem oraz naprawami Systemu Wisła i innych programów obrony powietrznej.

Umowa zakłada również pozyskanie zdolności do produkcji i serwisowania 30-mm armat Bushmaster. Wartość tej umowy offsetowej wynosi 224 mln 121 tys. 788 zł.

Umowa offsetowa z Lockheed Martin Global Inc. zawiera 15 zobowiązań offsetowych na 10 lat. Pozyskane w ramach umowy zdolności mają umożliwić produkcję i serwisowanie elementów wyrzutni przeznaczonych dla pocisków PAC-3 MSE, produkcji wybranych elementów pocisków PAC-3 MSE, budowę laboratorium dla badań pocisków rakietowych, a także zdolności związanych z utrzymaniem samolotów F-16. Wartość umowy offsetowej wynosi 724 mln 764 tys. zł.

„Poprzez podpisanie umowy offsetowej Raytheon i MON przygotowały grunt pod bezprecedensowy transfer technologii do polskiego przemysłu w maksymalnym zakresie, na jaki pozwala amerykańskie prawo i zasady polityki. Umowa ta wzmacnia także partnerską współpracę pomiędzy przemysłem Stanów Zjednoczonych i Polski – jednego z najważniejszych sojuszników NATO” – skomentował w przesłanym oświadczeniu Pete Bata, wiceprezes polskiego programu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w spółce Raytheon Integrated Defence Systems.

Ocena ofert oraz negocjacje offsetowe trwały od października 2017 r. do marca br.

W lipcu ub. r. MON i Departament Obrony USA podpisały memorandum intencji w sprawie sprzedaży Polsce zestawów Patriot, które przewidywało dostawę tego uzbrojenia w dwóch fazach. Strona amerykańska zgodziła się w nim na włączenie w polski system pocisku SkyCeptor – opracowywanego w kooperacji izraelsko-amerykańskiej i mającego być tańszym uzupełnieniem dla pocisków GEM-T oraz PAC-3 i PAC-3 MSE.

Zgodnie z memorandum w pierwszej fazie wojska lądowe USA mają przedstawić Polsce ofertę dotyczącej czterech jednostek ogniowych (tj. dwóch baterii z 12 wyrzutniami) uzbrojonych w pociski PAC-3 MSE i wyposażonych w nowy sieciocentryczny system zarządzania polem walki IBCS. Zestawy mają być wyposażone w obecnie dostępny sektorowy radar. Rozpoczęcie dostaw w tej fazie miałoby nastąpić w roku 2022, a osiągnięcie zdolności operacyjnej przewidziano na rok 2023.

W kolejnej fazie USA mają kontynuować integrację pocisków SkyCeptor, nowego radaru o polu obserwacji 360 stopni i polskich sensorów. Zaznaczono, że wdrożenie nowego systemu będzie zależało m.in. od uzyskania zgód władz wyższego szczebla na przekazanie technologii. Oferta w tej fazie ma zostać przedstawiona pod koniec roku 2018.

W memorandum zaznaczono, że nie jest ono prawnie wiążące. W latach 2018-22 resort obrony zamierza wydać na obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową 17,1 mld zł.

Modernizacja obrony powietrznej to jeden z priorytetów wieloletniego planu rozwoju sił zbrojnych. System ma być mobilny i umożliwić obronę wybranych obszarów – ważnych obiektów, zgrupowań wojsk i kontyngentów za granicą. Wisła – system średniego zasięgu, zdolny zwalczać rakiety balistyczne – to jedna z części planowanego systemu obrony powietrznej kraju.

O wyborze zestawów Patriot do rozmów między rządami Polski i USA koalicja PO-PSL zdecydowała w kwietniu 2015 r.

W listopadzie ub. r. Kongres Stanów Zjednoczonych zgodził się na sprzedaż Polsce uzbrojenia, w tym radarów, wyrzutni i pocisków składających się na system Patriot za maksymalnie 10,5 mld dol. (ok. 37 mld zł) w ramach pierwszej z dwóch zakładanych faz dostaw. Poprzedni szef MON Antoni Macierewicz zapowiadał, że na całą transakcję strona polska wyda maksymalnie 30 mld zł. Przedstawiciele MON podkreślali, że zgoda władz USA dotyczy maksymalnej ceny za wszystkie proponowane Polsce elementy; zapewniali, że wartość umowy będzie niższa.

W listopadzie ub. roku Macierewicz mówił też, że przed wprowadzeniem pierwszych zestawów Patriot do polskiego wojska, może ono dysponować już pierwszą, wstępną wersją systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew.

Przeczytaj też: NAJNOWSZE INFORMACJE w sprawie Trebes. Czterech policjantów rannych! Napastnik twierdzi, że należy do ISIS [FOTO]

Źródło: PAP/ Fox News/ NCzas