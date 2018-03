Ostra reakcja państw UE na otrucie Skripala. Rosyjscy dyplomaci wylecą z wielu stolic

Zebrani na szczycie w Brukseli przywódcy zdecydowali o potępieniu Rosji za zamach na Siergieja Skripala. Przyjęto wersję prezentowaną przez premier May, która oskarża Kreml. Wciąż brak jednoznacznych i twardych dowodów. Wiele pastw dało do zrozumienia, że zamierza pójść w ślady Londynu i wydalić rosyjskich dyplomatów. Apelował o to Londyn.

Wśród przywódców, którzy są skłonni na pozbycie się rosyjskich dyplomatów, podejrzewanych o prace dla moskiewskiego wywiadu jest m.in. Litwa. Premier Dalia Grybauskaite ogłosiła, że: Krajowe środki wobec Rosji będą wdrażane od przyszłego tygodnia ze strony wielu krajów. Wilno jest skłonne do pozbycia się Rosjan.

Na niemal identycznym stanowisku stoi Kopenhaga. W nadchodzących dniach mój rząd bardzo poważnie rozważy podjęcie dalszych kroków – stwierdził premier Danii Lars Rasmussen. Wydalenie dyplomatów rozważa także Irlandia. Według przecieków podobnych decyzji można się spodziewać po Francji i wielu innych członków wspólnoty.

Wciąż nie jest znane stanowisko kluczowego gracza w UE, czyli Niemiec. Brak informacji co do działań, na jakie zdecyduje się Warszawa. Należy wspomnieć, że prezydencki minister Andrzej Dera stwierdził w wypowiedzi dla mediów, że: Jako Polska na pewno będziemy solidarni z całym światem zachodnim. Jeżeli będą tam podejmowane jakieś decyzje solidarne dla wszystkich członków Unii Europejskiej czy NATO, to oczywiście Polska będzie się w to wpisywała.

Dodał również, że Polska nie powinna jednak wychylać się przed szereg a działać w porozumieniu z resztą UE. Powiedział, iż nie widzi problemu, by prezydent brał udział w inauguracyjnym meczu polskiej reprezentacji na Mundialu w Rosji.

