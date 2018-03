Policja rozbiła gang Nigeryjczyków i odbiła 39 niewolnic seksualnych. Kobiety były zastraszane czarną magią

Co tam się stało? Hiszpańska policja uwolnili 39 seksualnych niewolnic z Afryki. Większość dziewczyn nie skończyło nawet 18. roku życia. Przetrzymywane były w okolicach Almerii. Jak twierdzą funkcjonariusze kobiety były zastraszane czarna magią Vodoo.

Jak podaje „Daily Mail” hiszpańska policja wraz z oddziałami funkcjonariuszu z Brytanii i Nigerii uwolniła 39 młodych Nigeryjek. Do nalotów w 11 miejscach przeprowadzono w listopadzie 2017 roku, jednak Europol poinformował o niej dopiero teraz. Wszystko z obawy przed uprzedzeniem przestępców podczas trwania śledztwa.

Jednak co było przerażające to fakt, że do zastraszenia młodych kobiet użyto czarnej magii. Jeszcze w Afryce porywacze podali je rytuałom voodoo, by zmusić ofiary do potulnego wykonywania rozkazów.

Według śledczych Nigeryjki były przemycone do Hiszpanii przez Libię i Włochy.

„Młode kobiety były śmiertelnie przerażone „zabiegami magicznymi” – relacjonują hiszpańscy policjanci.

„Sukcesem było uwolnienie ofiar, ale także zatrzymanie 89 członków gangu. Są oni zamieszani w handel ludźmi i zmuszanie dziewcząt do prostytuowania się (..) Wśród zatrzymanych jest znany DJ z Nigerii, który miał pomagać w przerzucie dziewcząt do Europy” – podaje Reuters.

„To był bardzo zorganizowany gang przestępczy, wykorzystujący młode kobiety przez długi czas, przetrzymujący je w straszliwych warunkach, z których nie było ucieczki” – mówił Tom Dowdall, wicedyrektor brytyjskiej National Crime Agency.

Cały proceder tych przestępców polegał na tak zwanym odpracowaniu przez dziewczęta długu. Po trafieniu do Hiszpanii były zmuszane do prostytuowania się, by spłacić mniej więcej 30 tysięcy euro tak zwanego „długu”.

Źródło: Reuters/ wp.pl/ Daily Mail/ Wolnosc24