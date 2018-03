„Dwóch pilotów widziało UFO”. Tajemniczy obiekt nad USA wzbudził sensację. „To nie wyglądało jak samolot”

Dwóch pilotów latających nad Arizoną, niezależnie od siebie, w tym samym czasie widziało tajemniczy obiekt. Amerykańskie media już rozpisują się o „UFO” widzianym niedaleko Phoenix.

Do zdarzenia doszło jeszcze w lutym, ale dopiero teraz fakt ten przedostał się do mediów. Pilot latający dla linii American Airlines mówił o święcącym obiekcie widzianym na wysokości ponad 12 kilometrów.

Nie wiem co to było, to nie wyglądało jak samolot – mówił do wieży pilot. Chwilę później dodawał o dziwnym obiekcie, który przeleciał tuż nad nim.

Drugi z kolei relacjonował to zdarzenie tak: Nie wiem, co to było. Jakiś dziwny obiekt przeleciał dużo wyżej niż my i nas minął.

Piloci wraz z kontrolerami próbowali ustalić, co to takiego i zwrócili się z pytaniem, czy ktokolwiek może znać pochodzenie tajemniczego obiektu. Mimo, że od zdarzenia minął już miesiąc, nikt na to nie odpowiedział.

Zagadkowa aura latającego obiektu sprawia, że główne media w USA już ogłosiły: Dwóch pilotów widziało UFO. W sumie od 2001 roku zanotowano, w samych Stanach Zjednoczonych, ponad 4500 zgłoszeń o „widzianym UFO”.

