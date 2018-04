PILNE! Posłowie się wściekną. Kaczyński chce drastycznie obciąć wynagrodzenia wybrańcom ludu. A ministrowie mają oddać nagrody

Do Sejmu trafi projekt ustawy obniżającej pensje poselskie o 20 proc.; ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu przekażą swoje nagrody na cele charytatywne – poinformował w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„Ponieważ my wiemy, że jesteśmy dla społeczeństwa i to nie jest tak, że idzie się do polityki dla pieniędzy, i nie jest celem polityki bogacenie się polityków, wobec tego podjęliśmy pewne decyzje” – oświadczył Kaczyński podczas czwartkowej konferencji prasowej, po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS.

Jak dodał, niektóre z tych decyzji będą „musiały mieć kształt projektów ustaw”. „Ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu, którzy są politykami zdecydowali się na przekazanie swoich nagród – tutaj terminem będzie połowa maja – na cele społeczne do Caritasu” – poinformował Kaczyński.

„Komitet Polityczny na mój wniosek ustalił dzisiaj, że zostanie złożony do laski marszałkowskiej projekt obniżenia o 20 proc. pensji poselskich” – mówił prezes PiS.

Dodatkowo – jak dodał Kaczyński – mają zostać „wprowadzone nowe limity obniżające” dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów, a także dla ich zastępców.

Kaczyński wskazał też, że zniesione zostaną „wszelkie dodatkowe, poza pensją, świadczenia, jeśli chodzi o kierownictwa spółek Skarbu Państwa”. (PAP)