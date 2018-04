Poważne zmiany w 500 plus! Tak PiS chce przekupić wyborców?

Już w połowie kwietnia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma ogłosić zmiany w programie 500 plus. Będą dotyczyć podwyższenia progu dochodowego, limitów czy pomocy rodzinom, w których są dzieci uczące się oraz darmowych leków.

Z doniesień „Super Expressu” wynika, że z miany w programie będą rewolucyjne. Ogłoszone zostaną na konwencji PiS 14. kwietnia. Próg dochodowy ma zostać podwyższony z 800 do 1050 zł. Wprowadzony ma też zostać limit dochodu na osobę. W rodzinach ubiegających się o wparcie 500 plus, nie może on przekroczyć 3 tys zł. per capita.

Pieniądze mają być też dla rodzin, gdzie są dzieci uczące się do 25.roku życie. Obecnie 500 plus przysługuje do 18. roku życia. Mają być też darmowe leka dla osób, które ukończyły 70. rok życia. Możliwe jest też 500 plus dla emerytów.

Nowości w 500 plus mają być efektem bardzo kiepskich wyników PiS-u w sondażu Kantar Millward Brown przeprowadzonych dla „Faktów” TVN i TVN24. Badania wykazały, że partia rządząca w ciągu zaledwie miesiąca straciła 12 proc. poparcia, a teraz może liczyć na głosy zaledwie 28 proc. społeczeństwa.

Szef Komitetu Stałego rady Ministrów Jacek Sasin pytany w czwartek w TVN24 o te doniesienia powiedział, że nie chce się do nich odnosić. „Po to jest ta konwencja, żeby też na tej konwencji móc usłyszeć, co mamy do powiedzenia Polakom” – podkreślił.

Pytany, czy będą zmiany w programie 500 plus Sasin odparł: „nie mogę tego przesądzić w tej chwili”. „Na pewno pracujemy nad różnymi projektami, które będziemy chcieli Polakom zaproponować i teraz i w następnych miesiącach” – mówił Sasin.

Pytany, czy to jest tak, że jego partia musi się zastanowić, czy proponować wszystko na wybory samorządowe, czy zostawić coś na wybory parlamentarne Sasin powiedział, że PiS nie działa „tylko pod wybory”. „Jednak wiele rzeczy zrealizowaliśmy w ostatnich latach – program 500 plus i inne programy społeczne” – zaznaczył.

Dopytywany, czy nie wyklucza, iż będą zmiany w programie 500 plus szef Komitetu Stałego Rady Ministrów powiedział: „od początku zapowiadaliśmy, że jeśli będzie dobra sytuacja budżetu to będziemy chcieli również ten program rozwijać tak, jak inne programy społeczne”.

Według niego należy ostrożnie do tego podchodzić i wszystko brać pod uwagę jak na przykład finanse publiczne i oczekiwania bardzo wielu grup społecznych.

Źródło: „Super Express” / PAP