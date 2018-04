Ziobro się chwali. Zabezpieczono gigantyczną kwotę. Ma pochodzić z narkobiznesu i prania pieniędzy

Dzięki działaniom prokuratury i policji udało się zabezpieczyć kwotę blisko 1,3 mld zł, co do której zachodzi podejrzenie, że pochodzi z narkobiznesu i z „prania” pieniędzy. Skala sprawy jest bez precedensu – poinformował prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Ziobro podkreślił na piątkowej konferencji prasowej, że zabezpieczenie pieniędzy to duży sukces prokuratury i policji.

– Można powiedzieć o sukcesie, do tej pory w tej dziedzinie bez precedensu, jeśli chodzi o skalę sprawy – mówił prokurator generalny.

– Udało się, dzięki też współpracy międzynarodowej i profesjonalnym działaniom wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej oraz Centralnego Biura Śledczego, nadzorowanego przez komendanta głównego , doprowadzić do zabezpieczenia ogromnej sumy pieniędzy, co do której zachodzi podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa, konkretnie z narkobiznesu, w dużym stopniu w każdym razie, mianowicie kwoty przekraczającej 1 mld zł – blisko 1,3 mld zł – powiedział Ziobro.

Jak dodał, pieniądze te były przedmiotem obrotu i „prania” w niewielkim banku w Polsce. Kwota została zabezpieczona i „jest przedmiotem dalszego procesowego działania”.

– Przestępcy ponieśli bardzo ciężką porażkę – podkreślił Ziobro. Jak dodał, jednym z jego priorytetów jako prokuratora generalnego jest „uderzenie w podstawy, motywacje działania świata przestępczego”.

Ziobro przekonywał, że polskie państwo „nie jest już teoretyczne, ale jest to państwo praktyczne”. „Jest to państwo, które praktycznie działa w interesie swoich obywateli i stoi na straży praworządności” – powiedział prokurator generalny.

Komendant główny policji Jarosław Szymczyk poinformował, że w stosunku do zabezpieczonych pieniędzy zachodzi „wysokie podejrzenie”, że pochodzą z procederu tzw. „prania brudnych pieniędzy”.

– Sprawa jest w dosyć wstępnej fazie rozwoju, ale też z bardzo szerokimi perspektywami, skąd też zapadła decyzja już w ub. roku, aby tą sprawą, z uwagi na jej charakter, zajęli się najlepsi fachowcy z CBŚ Policji. W tej grupie są fachowcy zajmujący się analizami obiegu kryptowalut, także analitycy i ludzie z pionu do walki z cyberprzestępczością – dodał Szymczyk.

Zaznaczył, że sprawa „zdecydowanie wykracza poza granice naszego kraju”, stąd intensywna współpraca zespołu prokuratorsko-policyjnego z Europolem i Interpolem.

Szymczyk podkreślił, że zabezpieczenie pieniędzy przez polskie organy ścigania to też efekt rozwiązań i narzędzi prawnych wprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zastępca prokuratora generalnego Beata Marczak wyjaśniła, że zabezpieczenie pieniędzy umożliwiła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które została wprowadzona z inicjatywy MS.

– Umożliwiła ona przejmowanie środków z blokady na rachunkach bankowych, co do których zachodzi podejrzenie, iż są one przedmiotem prania pieniędzy, poprzez zastosowanie postanowienia o uznaniu za dowody rzeczowe tych środków – powiedziała Marczak.

– Gdyby nie intensywna praca prokuratury i policji oraz gdyby nie towarzyszące temu zmiany w prawie, które udało nam się przeforsować, te pieniądze, bardzo groźny narkobiznes, zorganizowany świat przestępczy mający afiliacje międzynarodowe, wyprowadziłby spokojnie spod nosa polskich prokuratorów i policjantów – podsumował Ziobro.

