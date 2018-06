We Francji jak w Sowieckim Sojuzie. Skazują za opowiadanie dowcipów

Francuski sąd skazał mera miasteczka Sainte-Maure-de-Touraine na karę grzywny za opowiedzenie dowcipu o Arabach.

Michel Champigny musi zapłacić 2500 euro za opowiedzenie dowcipu o Arabach na wiecu, który odbył się w kwietniu ubiegłego roku.

1500 euro to grzywna, a 1000 to zadośćuczynienie za wielkie straty moralne. Te pieniądze pójdą do organizacji Ruch Przeciwko Rasizmowi i za Przyjaźnią Międzyludzką – Mouvement Contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP).

Mer opowiedział dowcip na wiecu poparcia dla kandydata prawicy na prezydenta Francji Francoisa Fillona. Kilka dni później został pozwany przez ów Ruch, któremu musi teraz zapłacić.

Sąd w Tours uzasadniając wyrok stwierdził, że 61-letni mer podsycał nienawiść rasową do Arabów. Champigny pokajał się przed sądem i powiedział, że „głęboko żałuje, iż zszokował ludzi”. Dowcip usłyszał w taksówce, więc powtórzył go na wiecu, by rozgrzać przybyłych. Niestety agencje nie podają jak dowcip brzmiał.

