Szczęśni nie są szczęśni między sobą. Konflikt ojca Macieja z synem Wojtkiem.

Relacje pomiędzy dwoma bramkarzami b. reprezentantem Maciejem Szczęsnym a obecnym reprezentantem Wojciechem Szczęsnym trwa od lat.

Obaj, ojciec i syn nie utrzymują ze sobą kontaktów. Maciej twierdzi, że nie wie, o co syn ma do niego pretensje.

Po meczu z Senegalem, ojciec jednak nie szczędzisz krytki synowi, nawet złośliwości.

W wywiadzie dla Sportowych Faktów Maciej Szczęsny powiedział: „(…) Różne rzeczy dzieją się między ludźmi, także w rodzinie. Miewa się pretensje, jest się z różnych powodów rozczarowanym. Mój największy żal polega na tym, że nie wiem, o co chodzi”.

Jednakże Maciej Szczęsny był obecny na w ubiegłym roku na ślubie syna z piosenkarką Mariną Łuczenko w Grecji. Wojciech nie odwzajemnił się tym samym, nie przyjechał na ślub ojca w 2015 roku ze znacznie młodszą partnerką, Dominiką.

Maciej uważa, że syn ma pretensję za rozwód z jego matką. Maciej uważa, że sam starał się być najlepszym ojcem dla Wojtka i jego brata.

Maciej Szczęsny nie oszczędził nawet swojego syna❗💥 Całe "Okiem cenzora" zobaczycie tutaj ➡ https://t.co/AAiO9lgxig #Mundial18 pic.twitter.com/vsgr74Lw2N — TVP Sport (@sport_tvppl) 19 czerwca 2018

Maciej mówi: „Myślę, że szczególnie od momentu, kiedy się wyprowadziłem, zacząłem być naprawdę fajnym ojcem. Zwłaszcza jak na faceta, który był piłkarzem, ciągle w rozjazdach. Nawet gdy grałem w Wiśle, przyjeżdżałem dwa razy w tygodniu do Warszawy, by zobaczyć się z chłopcami, nie mówiąc już o tym, że moja życiowa partnerka niemal w każdy piątek po pracy brała chłopców do pociągu do Krakowa, żebyśmy wspólnie spędzili weekend. Mieli u mnie rowery górskie, dużo spacerowaliśmy, jadaliśmy rodzinne śniadania, długo je celebrując”.

Maciej Szczęsny powiedział, że ostatni raz miał z synem normalny kontakt w 2913 r.

„Rok 2013, była środa wieczór, jak zadzwonił do mnie i zaprosił do Londynu na sobotnie spotkanie w Premier League i wtorkowe w Lidze Mistrzów. Przed tą rozmową przeżyłem dwa tygodnie wielkiego, absurdalnego stresu. Zaproponowałem mu, że wrócę dopiero w czwartek, żebyśmy w środę mieli czas pogadać. Potrzebowałem tego. „Jasne tato, nie ma problemu. Jutro wyślę ci wszystkie szczegóły, numer lotu, napiszę, kto po ciebie przyjedzie na lotnisko”. Rozmawialiśmy przez godzinę. W końcu Wojtek zakończył słowami: „Przepraszam cię tato, ale dwa dni temu wprowadziła się do mnie Marina, ona wcześnie chodzi spać i cały czas mnie woła, żebym przyszedł. Pogadamy, jak się zobaczymy”. Czekałem na koordynaty, ale już ich nie dostałem. Kamień w wodę.

Potem kontakt się urwał.

