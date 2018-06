Nigeria – Islandia 2:0. Dwie połowy, jak dwa różne mecze

Grupa D: Nigeria – Islandia 2:0 (0:0).

Bramki: 1:0 Ahmed Musa (49), 2:0 Ahmed Musa (75).

Żółta kartka – Nigeria: Brian Idowu.

Niewykorzystany rzut karny: Gylfi Sigurdsson (Islandia, 83).

Sędzia: Matthew Conger (Nowa Zelandia). Widzów 40 904.

Nigeria: Francis Uzoho – Kenneth Omeruo, William Troost-Ekong, Leon Balogun, Brian Idowu (46. Tyronne Ebuehi) – Victor Moses, John Obi Mikel, Wilfred Ndidi, Oghenekaro Etebo (90. Alex Iwobi) – Ahmed Musa, Kelechi Iheanacho (85. Odion Ighalo).

Islandia: Hannes Thor Halldorsson – Birkir Mar Saevarsson, Kari Arnason, Ragnar Sigurdsson (65. Sverrir Ingi Ingason), Hordur Magnusson – Rurik Gislason, Gylfi Sigurdsson, Aron Gunnarsson (87. Ari Freyr Skulason), Birkir Bjarnason – Alfred Finnbogason, Jon Dadi Bodvarsson (71. Bjorn Bergmann Sigurdarson).

Po niezwykle obiecującym debiucie w mistrzostwach świata, w którym piłkarze Islandii zremisowali z Argentyną 1:1, tym razem podopieczni Heimira Hallgrimssona ulegli Nigerii 0:2.

Afrykańczycy w dużej mierze zawdzięczają sukces decyzji trenera Gernota Rohra, który posadził na ławce dwóch ofensywnych piłkarzy z meczu z Chorwacją (0:2) Alexa Iwobiego i Odiona Ighalo, a zastąpili ich Kelechi Iheanacho i Ahmed Musa. To właśnie ten drugi po indywidualnych akcjach zdobył obie bramki dla „Super Orłów”.

Spotkanie lepiej rozpoczęli jednak Islandczycy. W trzeciej minucie groźny strzał z rzutu wolnego oddał Gylfi Sigurdsson, ale dobrze spisał się Francis Uzoho. Chwilę później pomocnik Evertonu uderzył ponownie, tym razem z akcji, ale znów za słabo, aby pokonać nigeryjskiego bramkarza.

Do przerwy później działo się niewiele, natomiast od początku drugiej połowy do dynamicznych ataków ruszyli Nigeryjczycy. To przyniosło efekt w 49. minucie, kiedy Musa świetnie przyjął piłkę w polu karnym i oddał mocny strzał, nie dając żadnych szans Hannesowi Halldorssonowi.

Napastnik Leicester City, ostatnio na wypożyczeniu do CSKA Moskwa, pokonał islandzkiego bramkarza po raz drugi w 75. minucie. Po indywidualnej akcji minął Halldorssona i posłał piłkę obok rozpaczliwie interweniujących obrońców. Nie jest zaskoczeniem, że wybrano go później piłkarzem meczu.

W 83. minucie Islandia miała okazję zmniejszyć straty. Faulowany w polu karnym był Alfred Finnbogason, zdobywca jedynej bramki w historii kraju na mundialu. Sędzia z Nowej Zelandii Matthew Conger początkowo nie dopatrzył się przewinienia, ale po konsultacji z asystentem wideo obejrzał tę sytuację na ekranie jeszcze raz i przyznał Europejczykom „jedenastkę”. Gylfi Sigurdsson nie popisał się jednak, posyłając piłkę nad poprzeczką.

Wiadomo już, że z grupy D do 1/8 finału awansuje Chorwacja, natomiast pozostałe trzy zespoły wciąż rywalizują o miejsce w czołowej dwójce. Nigeria ma trzy punkty, a Argentyna i Islandia – po jednym. W ostatniej kolejce rywalem Islandii będzie lider, a Nigeria zmierzy się z Argentyną.

Przed pierwszym gwizdkiem w Wołgogradzie wyzwaniu musieli stawić czoło organizatorzy. W poniedziałkowym spotkaniu grupy G pomiędzy Anglią a Tunezją (2:1) zawodnicy i kibice mieli spore problemy z rojami komarów i meszek. Aby nie dopuścić do powtórki rozpylono olejek waniliowy przy drzewach i zbiornikach wodnych wokół stadionu.

Heimir Hallgrimsson (trener Islandii): „Nie spodziewaliśmy się, że nie przegramy na tych mistrzostwach ani jednego meczu. Z porażką zawsze trudno się pogodzić. Ale to dość zaskakujące, że po dwóch kolejkach wciąż mamy szansę na awans. Teraz wystarczy tylko pokonać Chorwację, chociaż łatwiej to powiedzieć, niż zrobić. Graliśmy z nią cztery razy w ciągu ostatnich czterech lat. Żartujemy, że jesteśmy jak para, która od dawna chce się rozwieść, ale ciągle musi na siebie trafiać. Chorwaci rozegrali dwa bardzo, bardzo dobre mecze tutaj w Rosji. Ten ostatni (z Argentyną 3:0 – PAP) był idealnym przykładem na to, jak groźny potrafi być ten zespół. Ale my w eliminacjach zajęliśmy wyższe od niego miejsce w tabeli, pokonaliśmy go też w Islandii, i z tego czerpiemy pewność siebie”.

Gernot Rohr (trener Nigerii): „W drugiej połowie nasz zespół był zupełnie inny. Zawodnicy zrozumieli, że muszą zrobić znacznie więcej niż przed przerwą, aby odnieść tu zwycięstwo. Rywale byli lepsi w pierwszej połowie, ale nie zdobyli bramki. Chciałbym podziękować zespołowi z Islandii za ładną walkę, która bywała momentami twarda, ale zawsze fair. Doceniam tę drużynę za to, a także za jej nastawienie nie tylko podczas meczu, ale też po jego zakończeniu. Kluczem do pokonania tego rywala były dobre kontrataki. Dysponowaliśmy większą szybkością, mieliśmy też przewagę jeśli chodzi o umiejętności techniczne w środku pola. Ale my jesteśmy na 48. miejscu w rankingu FIFA, a Islandia jest 22. i to zasłużenie. To świetna drużyna i życzę jej jak najlepiej na przyszłość. Teraz zagramy z Argentyną. Udało nam się ją pokonać w towarzyskim meczu w Krasnodarze 4:2, ale tam nie grał Messi. Mamy jednak teraz sporo pewności siebie i wiarę, że możemy pokonać tego rywala”.(PAP)