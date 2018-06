To nie jest żart. Przed Rosją będziemy się bronili czołgami pamiętającymi czasy Układu Warszawskiego

Nawet Jordania nie chce już tych czołgów. Przewidziane do sprzedaży do tego arabskiego królestwa nasze T-72 zostaną w kraju. One wejdą w skład nowo formowanej pancernej dywizji, która będzie stacjonowała na wschodzie kraju.

Agencja Mienia Wojskowego, która miała sprzedać te czołgi, zaczęła zwracać je do armii. Oficjalnie transakcja z Jordanią jest zawieszona, ale fakt, że te czołgi posłużą do formowania nowej dywizji, świadczy, że chyba ten deal z arabskimi odbiorcami nie dojdzie do skutku.

Czytaj też: Kompletnie powariowali! To nie mieści się w głowie, że zrobili taki sondaż. Co będzie kolejne?

Czołgi T-72 pamiętające czasy Układu Warszawskiego przejdą litfing i wrócą do służby.

Czytaj też: Konflikt na wysokich szczeblach Unii Europejskiej. Juncker postawiony przez Tuska pod ścianą

„Polska podjęła już decyzję o budowie nowej ciężkiej dywizji i zwiększeniu potencjału wojsk zmechanizowanych na wschodniej flance kraju. W tej chwili nie mamy innej możliwości, aby szybko i względnie tanio wyposażyć w czołgi dwie tworzone wkrótce brygady pancerne”– ” Wojciech Łuczak, specjalista w zakresie obronności i broni pancernej.

Polska potrzebuje kilkaset nowych czołgów. Niestety, ale projekt budowy nowego europejskiego czołgu, który podejmują zbrojeniówki Francji i Niemiec, odbędzie się prawdopodobnie bez naszego udziału. Polska zbrojeniówka wysłała swoją aplikację do udziału w tym projekcie, ale jeszcze nie otrzymała odpowiedzi i wątpliwie, żeby otrzymała pozytywną.

W tej sytuacji staramy się ratować, czym się da i przywracamy do służby archaiczne czołgi z epoki, która dawno odeszła w przeszłość.

Źródło: Rzeczpospolita, Defense24