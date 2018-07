Aresztowana za taniec. Irańskie służby dopadły nastolatkę. Internauci bronią dziewczyny

Irańska nastolatka 18-letnia Maedeh Hojabri została aresztowana za filmiki z Instagrama. Pokazywała jak tańczy.

Irańska dziewczyna opublikowała na swoim koncie aż kilkaset filmików, na których tańczy do piosenek irańskich, ale także zachodnich.

Na niektórych filmach miała odkrytą głowę. Zgodnie z irańskim prawem kobiety w Iranie muszą zakrywać włosy w miejscach publicznych.

Maedeh zdobyła wielką popularność. Miała aż 600 tys. śledzących, a jej najpopularniejszy z filmów miał blisko milion odsłon.

Jej konto zostało usunięte, a ona sama została aresztowana w akcji służb bezpieczeństwa przeciwko internautom.

Maedeh Hojabri została zmuszona do przeprowadzenia samokrytyki w stalinowskim stylu. W telewizji publicznej przeprosiła za swoje filmiki i powiedziała, że nie chciała zachęcać innych do „robienia tego samego”, a jedynie zyskać nowych fanów.

Teraz wypuszczona za kaucją czeka na proces. W ramach solidarności z młodą tancerką, Irańczycy publikują w mediach społecznościowych własne filmy, na których także tańczą.

W Iranie jedynie Instagram nie został zablokowany. Ten smutny los spotkał jednak Facebooka i Twittera.

Teenage dancer, Maedeh Hojabri, was arrested in Iran. She used to record dance videos in her bedroom and upload them to her instagram with 600K followers.#مائده_هژبرى pic.twitter.com/3EDVR9veV3

— Negar (@NegarMortazavi) 8 lipca 2018