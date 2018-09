Przegraliśmy z Argentyną 2:3 mając 3 meczbole!!! Trener Argentyńczyków pokazał nam „gest Kozakiewicza”

Broniący tytułu Polacy niespodziewanie przegrali w Warnie z Argentyńczykami 2:3 (25:16, 19:25, 23:25, 25:23, 14:16) w meczu grupy H drugiej rundy mistrzostw świata siatkarzy. To pierwsza porażka broniących tytułu biało-czerwonych w turnieju. Wcześniej wygrali pięć spotkań.

Podopieczni Vitala Heynena, którzy mają na koncie 16 punktów, musieli sobie radzić bez swojego lidera Michała Kubiaka. Kapitan drużyny od kilku dni zmaga się z przeziębieniem i decyzją trenerów oraz sztabu szkoleniowego po raz pierwszy w trakcie czempionatu nie znalazł się w składzie.

Miał być spacerek i był, ale tylko w pierwszym secie. Potem nasi stanęli. Najbardziej brakowało nam dobrej zagrywki. W tym elemencie polska drużyna nie przypominała samej siebie z poprzednich meczów.

Najbardziej kuriozalny i emocjonujący był ostatni set. Trzykrotnie dochodziło do kontrowersji i żądania sprawdzenia akcji. Trzykrotnie ten „challenge” wygrywali Polacy, co doprowadziło do wściekłości argentyńskiego trenera i drużynę. W wyniku tych zmian i następnych akcji Polska prowadziła 14:11 i miała trzy meczbole. Byliśmy pewni wygranej. Niestety ani razu nie potrafiliśmy zakończyć akcji. Argentyńczycy wyrównali na 14:14, a potem zdobyli dwa kolejne punkty i wygrali set 16:14, a tym samym mecz 3:2.

Straciliśmy dwa cenne punkty.

Trener Argentyńczyków pokazał nam „gest Kozakiewicza”i to dwukrotnie.

