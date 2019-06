765 milionów dzieci zmuszono do małżeństwa! Dziewczynki przed ślubem muszą przejść na islam

115 mln chłopców i mężczyzn na świecie zostało zmuszonych do małżeństwa jako dziecko. Wśród nich co piąty, czyli ok. 23 mln, miał mniej niż 15 lat. Wiele porwanych dziewcząt musi przed zamążpójściem zmienić wiarę na islam.

Według szacunków, łącznie 765 mln dziewcząt i chłopców padło ofiarą praktyki wczesnych, przymusowych małżeństw. Pierwszy raz w historii przeprowadzono analizę uwzględniająca skalę praktyki wczesnych małżeństw wśród chłopców.

UNICEF w badaniu wskazuje, że zmuszanie chłopców do wczesnych małżeństw jest rozpowszechnione w wielu miejscach na świecie, zwłaszcza w krajach Afryki Subsaharyjskiej, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Azji Południowej i Wschodniej. Dane pochodzą z 82 krajów.

– Małżeństwo okrada najmłodszych z dzieciństwa – mówi dyrektor generalna UNICEF, Henrietta Fore. – Chłopcy zmuszani do małżeństwa są zobligowani do podjęcia obowiązków osób dorosłych, do których często nie są przygotowani. Wczesne małżeństwa skutkują wczesnym ojcostwem, a wraz z nim presją zapewnienia utrzymania rodzinie. Dzieci przestają chodzić do szkoły i maleją ich szanse na zdobycie zawodu – dodaje.

Według danych zebranych przez UNICEF, wczesne małżeństwa wśród chłopców są najbardziej rozpowszechnione w Republice Środkowoafrykańskiej (praktyka ta dotyczy 28 proc. chłopców), Nikaragui (19 proc.) i na Madagaskarze (13 proc.).

Łącznie na całym świecie 765 mln młodych dziewcząt i chłopców zostało zmuszonych do małżeństwa. Dziewczęta są o wiele bardziej narażone na wczesne wydanie. Obecnie 1 na 5 młodych kobiet w wieku 20-24 lata została wydana za mąż przed ukończeniem 18. urodzin. Wśród młodych mężczyzn jest to 1 na 30.

Alarmujące dane napływają ostatnio z Azji. Każdego roku tysiące hinduskich i chrześcijańskich dziewcząt zostaje porwanych w Pakistanie i siłą zmuszonych do przejścia na islam oraz do małżeństwa. Choć przymusowe ożenki trwają od dziesięcioleci, niedawny wzrost liczby zgłoszonych przypadków spowodował, że sprawa ponownie znalazła się w centrum uwagi. Według raportu rocznego Komisji Praw Człowieka Pakistanu, w 2018 roku tylko w prowincji południowego Sindh zanotowano około 1000 przypadków hinduskich i chrześcijańskich dziewcząt zmuszonych do zmiany wiary na islam i zamążpójścia.

O ile występowanie, przyczyny i wpływ wczesnych małżeństw na życie dziewcząt zostały gruntownie zbadane, o tyle niewiele badań mówi o tej praktyce wśród chłopców. UNICEF wskazuje, że najbardziej narażone na wczesne małżeństwa są dzieci z najuboższych rodzin, żyjące na obszarach wiejskich i pozostające poza systemem edukacji.

Źródło: PAP / UNICEF