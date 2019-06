Eksperci od bezpieczeństwa alarmują. „Za 10 lat wszystkie istniejące szyfry mogą zostać złamane”

Specjaliści z branży bezpieczeństwa narodowego i niektórzy politycy zgodnie oceniają, że znacząca część wrażliwych danych przetwarzanych dziś przez administrację państwową może zostać w ciągu następnych kilku lat odszyfrowana przez adwersarzy USA dzięki postępującemu rozwojowi technologii komputerów kwantowych – donosi dziennik „Wall Street Journal”.

Komputery kwantowe to narzędzie, które pozwoli pokonać dzisiejsze zabezpieczenia szyfrujące w ciągu zaledwie dekady – oceniają eksperci, którzy już teraz sygnalizują potrzebę prac nad nowymi metodami zabezpieczania danych.

Technologia ta, która wciąż jest w fazie eksperymentalnej, wynosi moc obliczeniową komputerów na nieznany do tej pory poziom. Komputery kwantowe zdolne będą do szybkiego wykonywania obliczeń oraz rozwiązywania skomplikowanych problemów matematycznych, którym konwencjonalne maszyny o nawet dużej mocy obliczeniowej nie potrafią podołać. „WSJ” cytuje wypowiedzi ekspertów, którzy oceniają, że prace toczące się nad rozwojem tej technologii w Chinach można porównać z realizacją przez USA słynnego „Projektu Manhattan”. Wysiłki na rzecz rozwoju komputerów kwantowych podejmują również amerykańskie koncerny, takie jak Google, IBM czy Microsoft.

Według republikańskiego kongresmena Willa Hurda „kto pierwszy będzie dysponował komputerami kwantowymi, będzie zdolny do natychmiastowego unieważnienia całego szyfrowania danych, jakie kiedykolwiek zostało zastosowane”. Zdaniem Hurda to właśnie dlatego Chiny i Rosja włamują się obecnie do każdego systemu, do jakiego zdołają uzyskać dostęp w branżach takich jak bankowość, ochrona zdrowia, wojskowość i wywiad. Cyberprzestępcy gromadzą ogromne ilości danych – dodał Hurd, który jednocześnie wskazał, że obecnie wykradane przez hakerów informacje są bezwartościowe, ale wraz z nadejściem komputerów kwantowych ich rozszyfrowanie nie będzie stanowiło problemu.

„WSJ” zauważa, że poszczególne kraje rywalizują ze sobą w zakresie badań nad rozwojem technologii komputerów kwantowych. Przeszkodę stanowią jednak problemy takie jak standardyzacja procesów technologicznych, która zdaniem niektórych może opóźniać pracę i oddawać tym samym pole rywalom. Rozwiązania tymczasowe, jak wskazują eksperci, mogą natomiast być zastosowane z opóźnieniem, które jeszcze bardziej zwiększy dystans pomiędzy rywalizującymi państwami.

Obecne metody szyfrowania według nowojorskiego dziennika mogą zostać złamane jedynie przez oprogramowanie, które zdolne jest przetwarzać obliczenia na nawet trzystucyfrowych liczbach. Komputery kwantowe sprawią, że deszyfracja tego rodzaju zabezpieczeń nie będzie trudna. W praktyce oznacza to, że zagrożone są nie tylko dane o hasłach, transakcjach finansowych, korespondencji i własności intelektualnej milionów użytkowników internetu na całym świecie, ale też szyfrowana komunikacja agencji wywiadowczych takich jak CIA, NSA i FBI, a także korespondencja rządowa i dyplomatyczna oraz zasoby informacyjne armii – ostrzega gazeta.

