Francuzi pogrążeni w terrorystycznej paranoi! Niewinny drobiazg spowodował panikę i interwencję służb

Wywołanie we Francji w miejscu publicznym paniki okazuje się coraz prostsze. Tym razem wystarczyła petarda odpalona na dworcu na pożegnanie kolejarza, który odchodził na emeryturę, by dziesiątki pasażerów podniosło wrzask o zamachu terrorystycznym i rzuciło się do ucieczki. Rzecz działa się sobotnim rankiem.

O tym, że za chwilę odbędzie się pożegnalny jubel poinformowano nawet przez dworcowe megafony, ale komunikatu nikt nie słuchał. Na dworcu znaleźli się akurat liczni pasażerowie z TGV, które przyjechało do Lille z Paryża.

Tymczasem była to mała impreza pożegnalna. Koledzy założyli maszyniście emerytowi na głowę kapelusz w kształcie tortu i odpalili petardy. Panika miała jednak kilka groźnych skutków. Matka z dzieckiem upadła na schodach. Hałas ściągnął też patrol wojskowy, który pilnuje obiektów publicznych w ramach operacji Sentinel, co dodatkowo wywołało pogłoski o zamachu.

Francuskie koleje, czyli SNCF wyraziły ubolewanie i zapowiedziały nagany dla organizatorów tego pożegnania.