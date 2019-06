Horror w Biłgoraju. Szaleniec zabił matkę i ranił ojca. Wyszedł na przepustkę ze szpitala psychiatrycznego

Szaleniec z Biłgoraju zaatakował nożem swoich rodziców. Matka mężczyzny zmarła na miejscu, a ojciec został ciężko ranny. Sprawca w chwili popełnienia zbrodni przebywał na przepustce ze szpitala psychiatrycznego z okazji Dnia Matki.

Do tragedii doszło na jednym z osiedli w Biłgoraju. 24-letni Daniel S. od dłuższego czasu przebywał na oddziale szpitala psychiatrycznego. Zamordowana Anna S. pracowała w tym szpitalu jako pielęgniarka. Syn wyszedł na przepustkę z okazji Dnia Matki na jej prośbę.

Kilka lat temu Daniel S. miał wielu kolegów. W czasach szkolnych był zabawny i wesoły. W 2015 roku wyjechał za granicę na wakacje, wrócił jednak po trzech tygodniach. Po powrocie – według relacji znajomych – zachowywał się jak dziwak i widział rzeczy, których nie ma. Ludzie powoli zaczęli się od niego odsuwać.

Daniel S. ponownie opuścił Biłgoraj. Wyjechał na studia najpierw do Warszawy, a później do Rzeszowa. Naukę przerwał po kilku semestrach. Jak wspominają znajomi, po powrocie ćpał i pił. Daniel sam przyznał, że pierwszy raz spróbował dopalaczy, gdy miał dwanaście lat.

Przez ostatnie trzy lat na zmianę mieszkał w domu z rodzicami lub przebywał w szpitalach psychiatrycznych. Z jednego z nich uciekł i był poszukiwany w całym kraju. Znaleziono go i umieszczono w placówce, w której pielęgniarką była jego matka.

W dniu, w którym ją zabił, wpadł w szał i zaczął biegać po podwórku z nożem w ręku. Jego krzyki usłyszeli sąsiedzi, którzy najpierw próbowali uspokoić 24-latka, a gdy również i ich zaatakował, bronili się łopatą i sztachetami.

– Biegał i wykrzykiwał: Hitler, szatan, k… trzeba go zaj… Zachowywał się jak opętany – opowiadają.

Anna S., usłyszawszy krzyki, wybiegła z domu i zobaczyła męża we krwi, a obok niego syna z nożem w ręku. Ojciec trzymał sztachetę, którą próbował się bronić, ale – jak opowiadają świadkowie – był już tak pocięty, że słaniał się na nogach. Matka próbowała zadzwonić po pomoc, ale Daniel S. podszedł do niej i zanim zdążyła spytać: „Synu, co robisz?” wbił jej nóż prosto w serce.

– Nie wiemy, co kierowało sprawcą. Podejrzany w trakcie przesłuchania nie ustosunkował się do zarzucanych mu czynów – mówi Artur Szykuła z Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Sąsiedzi dziwią się, jak mogło do tego wszystkiego dojść. Chłopak przecież skończył z dobrym wynikiem szkołę średnią…