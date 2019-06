Katedra Notre Dame podejmuje swoje funkcje religijne. Merostwo dzielnicy mówi o powstaniu „miejsca medytacji”

Burmistrz 4. dzielnicy Paryża ogłosił, że w najbliższym tygodniu na placu przy katedrze Notre-Dame zostanie zostanie zainstalowane „miejsce medytacji”. W rzeczywistości ma powrócić po prostu Eucharystia i miejsce do modlitwy.

Dwa miesiące po tragicznym pożarze na podwórcu katedry ma zabić jej religijne serce. Słowa o powrocie Mszy św. w to miejsce jakoś merostwu nie chcą przecisnąć się przez gardło. Mamy więc laickie „miejsce medytacji”.

Decyzja jednak cieszy. To powrót do właściwej funkcji kościoła. Trwa oczyszczanie placu, pobrano już próbki do zbadania obecności ołowiu w tym miejscu, by określić, czy nie będą szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Badaniom poddano okolice w promieniu 500 m od miejsca pożaru i laboratoria analizują próbki, głównie pod kątem obecności ołowiu, który pokrywał dach świątyni.

Planowane otwarcie tego miejsca dla wiernych ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Otwarty będzie też dostęp do krypty, a także ruch wokół katedry i nabrzeże Sekwany.

