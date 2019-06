Kłopotów Marcinkiewicza ciąg dalszy. Dzięki Isabel może spędzić nawet dwa lata za kratkami!

Kazimierz Marcinkiewicz niedługo będzie musiał stawić się w prokuraturze. Były premier będzie musiał tłumaczyć się z niepłacenia alimentów byłej żonie Isabel Olchowicz-Marcinkiewicz. Kaz ma wobec niej ponad 100 tys. zł długu. Co więcej, w takiej sytuacji kodeks karny przewiduje karę nawet dwóch lat więzienia.

– Po analizie materiałów zgromadzonych na etapie czynności sprawdzających, prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie uchylenia się przez osobę zobowiązaną od wykonania obowiązku alimentacyjnego [Kazimierza Marcinkiewicza] (…) na szkodę Izabeli O-M. – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Jak dodał, postępowanie dowodowe jest w toku.

Jak donosi „Super Express”, Kazimierz Marcinkiewicz ma złożyć śledczym wyjaśnienia jeszcze w tym miesiącu. Prawomocny wyrok w sprawie alimentów zapadł w październiku zeszłego roku. Od tamtej pory były premier jest zobowiązany do wypłacania żonie 4 tys. zł miesięcznie. Mimo tego na konto poetki z Brwinowa od dawna nie wpłynęła ani złotówka.

– W sumie jest mi winny ponad 100 tys. zł. Ciągle nie rozumiem jak to możliwe, że on nie wykonuje wyroku. Jest ponad prawem? – komentowała Isabel.

Teraz do akcji wkroczyła prokuratura, a to może oznaczać poważne kłopoty dla Marcinkiewicza. Według kodeksu karnego dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, „kto naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Była żona Kaza skarży się, że nie ma pieniędzy na podstawowe wydatki. – Mam zaświadczenie o niepełnosprawności. Potrzebuję pieniędzy na podstawowe wydatki – podkreślała Isabel.

Zacięty spór pomiędzy byłymi małżonkami do dawna można obserwować w mediach. Jakiś czas temu sąd zakazał Isabel zamieszczania informacji o byłym premierze. Jeśli napisze o czymś, co nie jest związane z działalnością publiczną byłego męża, będzie musiała zapłacić 10 tys. zł. Była żona Marcinkiewicza odwołała się jednak od wyroku.

„Jak można nie wykonywać wyroku i jeszcze pozywać wierzyciela?” – pisała w mediach społecznościowych Isabel.

„Przenigdy nie daj się zastraszyć!” – skwitowała poetka z Brwinowa.

