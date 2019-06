Madonna twierdzi, że też była molestowana! Fakt czy sposób na promocję?

Madonna ujawniła dziennikowi „New York Times”, że na początku lat 90-tych znany producent Harvey Weinstein w stosunku do niej też „przekroczył granice”. Weinstein to zapewne seksoholik, ale te powroty pamięci i olśnienia aktorek i piosenkarek zaczynają już wyglądać na jakąś nową modę.

Tylko czekać, że jeśli jakaś aktoreczka nie będzie miała w CV „molestowania przez Weinsteina” to wyjdzie na jakiegoś dziwoląga. Bowiem dziwne jest, że przez tyle miesięcy od kampanii #metoo piosenkarka nie miała nic do powiedzenia w sprawie Harveya Weinsteina.

W opublikowanym w „New York Times Magazine” artykule „Madonna at 60”, piosenkarka twierdzi, że padła ofiarą molestowania ze strony producenta na początku lat 90. W tym czasie Miramax, firma Harveya Weinsteina, zajmowała się dystrybucją filmu dokumentalnego o „In Bed with Madonna”.

