Panika w brytyjskim pałacu! Wyciekły prywatne zdjęcia Meghan i Harry’ego. W sprawę zamieszany jest polski arystokrata

Meghan Markle i książę Harry padli ofiarą ataku hakerów. Do sieci wyciekły ich prywatne zdjęcia ślubne. Fotografie zostały wykradzione z konta ich autora – Alexiego Lubomirskiego wywodzącego się z rodu polskich książąt Lubomirskich.

Brytyjskie media donoszą, że reakcja pałacu była błyskawiczna. Jak podaje „The Sun”, hakerzy wykradli prywatne zdjęcia ze ślubu Meghan i Harry’ego i zamieścili je na portalach społecznościowych – pojawiły się m.in. na Instagramie i Twitterze.

Od kilku dni w sieci pojawiały się do tej pory niepublikowane, czarno-białe zdjęcia ślubne pary książęcej Sussex. Pojawiał się przy nich również hasztag, który sugerował, że to dopiero początek…

– Zdjęcia zostały zhakowane, a następnie wyciekły do Internetu. Przeprowadziliśmy wewnętrzne dochodzenie, bez udziału policji. Sytuacja została opanowana – poinformowało źródło z królewskiego otoczenia.

Sam Alexi Lubomirski nie chciał komentować sprawy. Zdjęcia zostały już usunięte.

Data wycieku zdjęć to nie przypadek. Właśnie na 8 czerwca zaplanowano pierwsze publiczne pojawienie się Meghan Markle po narodzinach Archiego. Miało to nastąpić podczas uroczystości Trooping The Colour, czyli oficjalnych obchodów urodzin królowej Elżbiety II.

Źródło: The Sun