Plaga utonięć w Polsce! Ludzie zapominają o zdrowym rozsądku i bezpieczeństwie

Wysokie temperatury sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Dla wielu osób wypad nad rzekę lub jezioro wiąże się nieodłącznie z kąpielą. Wszyscy odpoczywający powinni więc przestrzegać pewnych zasad, które zapewnią im bezpieczeństwo.

Od 1 do 7 czerwca utonęło w Polsce już 19 osób. Najbardziej tragicznym dniem okazał się poniedziałek, kiedy zginęło 6 osób.

– Dwie osoby utonęły w województwie dolnośląskim, jedna w wielkopolskim i jedna w województwie lubelskim – wylicza Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odnosząc się do wypadków jakie miały miejsce w środę.

– Wybierajmy tylko te miejsca, które są do tego przeznaczone i gdzie jest ratownik. Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu, nie skaczemy do wody w nieznanych miejscach – zaleca Wysocka.

Na szczególną uwagę zasługuje bezpieczeństwo dzieci. Dotyczy to nie tylko wypoczynku nad wodą, ale również np. niepozostawiania najmłodszych w samochodzie.

Według synoptyków, ochłodzenie na terytorium całego kraju pojawi się w niedzielę.

Źródło: RCB