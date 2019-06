Prawo i Sprawiedliwość lepsze niż Edward Gierek! Płaca minimalna w górę, wpływy do budżetu w górę

Podniesienie pensji minimalnej to dobry ruch wizerunkowy i jednocześnie dodatkowe wpływy do budżetu. W przypadku 500 plus, zamiast 500 zł co miesiąc wypłata jednorazowo 1500 zł przed jesiennymi wyborami – to dobry efekt marketingowy.

Podniesienie pensji minimalnej o 200 zł przyniesie budżetowi państwa zysk około 2,3 mld zł. Za wyższe wpływy do budżetu zapłacą pracodawcy, a Polacy dodatkowo będą wydawać więcej.

Miliardy do budżetu od przedsiębiorców

Obecnie z minimalnej pensji 2250 zł brutto do budżetu w formie składek na ZUS, NFZ i PIT trafia 616 zł, które oddaje pracownik. Zatrudniony na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem to koszt dla pracodawcy 2713 zł. Różnica w wysokości 463 zł również wędruje na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy. W sumie z umowy o pracę z minimalną stawką państwo pobiera ok. 1079 zł – wylicza money.pl.

Pensja minimalna podniesiona do 2450 zł brutto oznacza, że pracownik przeznaczy na podstawowe składki i podatki 676 zł, a pracodawca kolejne 504,95. Łącznie to ok. 1181 zł. Podniesienie pensji minimalnej oznacza zatem dla państwa dodatkowe wpływy na poziomie 103 zł od każdego pracownika.

To jeszcze nie wszystko. Podniesienie pensji minimalnej oznacza, że więcej do ZUS oddadzą także młodzi przedsiębiorcy. Jak wylicza money.pl, od stycznia składki dla początkujących wyniosą 232,55 zł, dziś jest to 213,57 zł. Według danych Ministerstwa Finansów, z preferencyjnej składki ZUS korzysta ponad 100 tys. przedsiębiorców w ciągu roku.

Warto dodać, że – według planów PiS – w 2020 roku do budżetu dorzucą się nie tylko pracodawcy, ale również sieci handlowe. Podatek od sprzedaży detalicznej oznacza, że im więcej one sprzedają, tym więcej płacą. Jak podaje money.pl, 200 największych firm handlowych wpłaciłoby dodatkowe 2 mld zł.

1500 zł przed wyborami

Aby otrzymać w październiku 1500 zł, wystarczy spełnić jeden warunek. 500 plus na każde dziecko zacznie obowiązywać od 1 lipca br. W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r., świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. – jednorazowo w kwocie 1500 zł (złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące lipiec-sierpień).

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie, w październiku 3,3 mln opiekunów otrzyma świadczenie z wyrównaniem od lipca, a więc po 1500 zł.

PiS jak Edward Gierek

Po uwzględnieniu współczynnika cen, PiS od 2015 roku do dziś podniosło pensję minimalną identycznie jak PZPR za Edwarda Gierka w ciągu dziesięciu lat. Od początku rządów w 2015 roku do roku 2020 najniższe wynagrodzenie wzrośnie o 37 proc. W ciągu dekady Gierek osiągnął identyczny (37 proc.) wynik, jak Prawo i Sprawiedliwość – oblicza money.pl. Przy zachowaniu dotychczasowego tempa, PiS miałby szansę pobić nawet Edwarda Gierka.