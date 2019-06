Proaborcyjna histeria i rasizm w Hollywood. Anne Hathaway nie podobają się poglądy prolife „białych kobiet”

W Hollywood zapanowała moda na popieranie mordowania nienarodzonych dzieci. Do chóru histerycznie broniących „prawa” do aborcji dołączyła także Anne Hathaway. Aktorka piętnuje białe kobiety za poglądy prolife.

„Tak, ruch antyaborcyjny polega głównie na kontrolowaniu ciał kobiet, wymawiając się ratowaniem czyjegoś życia. I owszem, to prawo jest głównie sprawą białych mężczyzn. Jednak to biała kobieta zapłaciła za projekt i biała kobieta podpisała ustawę” – stwierdziła Hathaway, komentując na Instagramie podpisanie ustawy antyaborcyjnej przez gubernator Alabamy, Kay Ivey.

Aktorka znana m.in. z produkcji takich jak „Pamiętnik Księżniczki”, „Nędznicy”, czy „Interstellar” twierdzi, że mordowanie dzieci w łonach matek to „prawa kobiet” oraz przejaw „opieki zdrowotnej”. Jej zdaniem wszelkie próby powstrzymania tego procederu to „ingerencja w prawo do dysponowania własnym ciałem przez kobietę”.

Do wpisu Hathaway dołączyła zdjęcie transparentu z napisem „Jeżeli jesteś przeciwko aborcji, nie miej jej”.

Co ciekawe, w rzeczywistości zwolennikami ograniczenia procederu mordowania dzieci przed narodzeniem w zdecydowanej większości są kobiety, a nie „biali mężczyźni”, jak sugeruje aktorka. Gwiazdka Hollywood uważa, że poprzez wprowadzanie antyaborcyjnych ustaw mężczyźni dążą do sprawowania kontroli nad ciałami kobiet, a więc widzi w tym odradzający się „patriarchalizm”.

Antyaborcyjne prawo uchwalone w Georgii i Alabamie zyskało aprobatę dr Alvedy King – siostrzenicy czarnoskórego pastora, który działał na rzecz równouprawnienia czarnych w USA – Martina Luthera Kinga.

Źródła: lifenews.com/stopaborcji.pl