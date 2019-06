Sodomici zdobyli ostatnie miasto wojewódzkie w Polsce! Zapowiadają homoparadę w Białymstoku

Aktywiści LGBTZBOQ podczas konferencji prasowej w Białymstoku poinformowali, że do ratusza wpłynął wniosek o pozwolenie na organizację tęczowej parady sodomitów. Wydarzenie zaplanowano na 20 lipca. Inicjatorem jest organizacja Tęczowy Białystok.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wyraził zgodę na organizację homoparady w zarządzanym przez siebie mieście. Odmówił jednak udzielenia patronatu tęczowej imprezie i nie weźmie udziału w marszu. Jeśli zaplanowana na lipiec parada dojdzie do skutku, będzie to pierwsze takie wydarzenie w historii stolicy Podlasia.

Białystok jest ostatnim miastem wojewódzkim, w którym do tej pory nie odbyła się żadna homomanifestacja. Aktywiści LGBTNSDAP jednak stopniowo przygotowywali sobie grunt do deprawacyjnej działalności. Rok temu zaczęło funkcjonować stowarzyszenie Tęczowy Białystok. Katarzyna Rosińska – ówczesna liderka – deklarowała, że w 2019 roku ulicami Białegostoku przejdzie homoparada.

„Wiemy, o co walczymy i wiemy, że jest to słuszne. Wiemy, że Białystok jest miastem dla wszystkich. Chcemy to powiedzieć na głos. Dlatego 20 lipca 2019 pójdziemy razem podczas Pierwszego Marszu Równości w Białymstoku” – oświadczyli aktywiści z Tęczowego Białegostoku.

Dla organizatorów przemarszu sodomitów homoparada jest „świętem różnorodności”.

„Cele marszu to nie tylko przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na tożsamość i orientację seksualną, ale także wyraz solidarności z osobami LGBT+… Dla nas jest to «święto różnorodności»” – napisali.

Wygląda na to, że homoaktywiści skutecznie zastosowali taktykę salami. W poprzednich latach prezydent Białegostoku nie godził się bowiem na szerzenie genderowej ideologii LGBGTZBOQ – odmówił m.in. przyznania organizacji Tęczowy Białystok miejskiego lokalu na działalność tzw. grupy samopomocowej LGBTRTV. Obecnie funkcjonuje ona w prywatnym obiekcie przy ul. Mickiewicza.

Źródło: PCh24.pl