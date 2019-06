Tak wygląda lewacka tolerancja! Jarosław Jakimowicz wyrzucony z serialu za prawicowe poglądy. „Jak będziesz śpiewał inaczej, to oni cię będą tępić”

Jarosław Jakimowicz zdradził, że przez głośne wyrażanie swoich poglądów stracił szansę na rolę w serialu. – Oni są chórem. Jak nie będziesz śpiewał cienko jak w tym chórze, jak będziesz śpiewał inaczej, to oni Cię będą tępić – powiedział o środowisku aktorskim.

W programie „Polska na serio” w rozmowie z Łukaszem Warzechą we wSensie.tv Jarosław Jakimowicz przyznał, że wielokrotnie miał nieprzyjemności z powodu swoich poglądów. Jak mówił, w przeszłości Facebook blokował jego konto, a po tym jak zabrał głos ws. amerykańskiej ustawy 447 dotyczącej roszczeń żydowskich, dostawał pogróżki.

W rozmowie z Warzechą aktor przyznał, że miał już zapewnioną rolę w serialu, jednak dzień przed rozpoczęciem zdjęć dostał telefon. Poinformowano go, że ze względu na jego poglądy zrezygnowano ze współpracy.

– To chyba było za wpis o Biedroniu. Miałem jutro zacząć serial. To nie jest tak, że to miała być rozmowa, że to będzie za miesiąc; nie, już wszystko było przygotowane. Ja miałem na jutro umówiony samochód, że mnie odbiera o 6 rano sprzed domu, miałem tekst, wszystko. I dzwoni do mnie o 17 dzień wcześniej moja agencja i mówi „Jarek oni rezygnują z ciebie, przez twoje wypowiedzi” – przyznał Jakimowicz.

Źródło: wSensie.tv