Te zdjęcia mówią wszystko! Oto różnica między Orbanem i Dudą w czasie wizyty u Trumpa [FOTO]

Jeśli nie wiesz dlaczego to premier stosunkowo niewielkiego kraju (cztery raz mniej mieszkańców niż Polska) Viktor Orban, a nie prezydent Polski Andrzej Duda, czy inni polscy politycy jest najwybitniejszym politykiem w Europie, to te zdjęcia powinny to wyjaśnić.

Orban to polityk, który potrafi grać z każdym. Osaczony przez Brukselę, potrafi z nią rozmawiać. Popiera Polskę, a kiedy trzeba to zagłosuje odpowiednio, zgodnie z własnym interesem.

Nie zamyka się na innych graczy na których my się politycznie zamknęliśmy. Ma świetne stosunki z Pekinem i z Moskwą. Dobre z Berlinem, tam też wśród niemieckich polityków stara się szukać sprzymierzeńców.

Viktor Orban może być wzorem dla naszych rządzących, którzy zresztą przez długi czas głosili hasło „Budapeszt nad Wisłą”.