Tęczowa sektorówka na otwarciu piłkarskich Mistrzostw Świata. Tak oddziela się sport od ideologii?

Stowarzyszenie Les Dégommeuses rozciągnęło wielką „tęczową” flagę podczas meczu otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Kobiet na stadionie Parc des Princes w Paryżu w piątek 7 czerwca. Mało tego, inspiratorzy tej manifestacji nie ukrywają, że chodzi im o cele ideologiczne i to dość partykularne nawet w obszarze LGTB.

„Les Dégommeuses”, które grupuje lesbijki i transpłciowców, „tęczową flagą” chciało zwrócić uwagę na „swobodę dyskusji na temat homoseksualizmu kobiet”. Szefowa tego stowarzyszenia Marine Rome przyznaje, że większość uczestniczek tego wydarzenia była po raz pierwszy w życiu na stadionie.

Postanowiły jednak promować na Parc des Princes „inkluzywność, i obecność lesbijek i kobiet biseksualnych w piłce nożnej”. Dlatego przyjęły „kulturę kibiców” razem z oprawami meczu i wykorzystały to do promocji ideologicznej i walki z „lesbofobią”.

Pani Rome oburza się, że żadna zawodniczka we Francji nie dokonała „ujawnienia się”, poza Marinette Pichon, która jednak przyznała się do swoich preferencji seksualnych dopiero po zakończeniu kariery.

Francuskie lesbijki cieszą się jednak, że mają koleżanki w zespołach Australii i Szwecji, a w zespole USA są ich cztery. Trójkolorowe są więc zdaniem działaczek zbyt mało postępowe, a w dodatku ich czołowa zawodniczka Amandine Henry ma czelność opowiadać w wywiadach „stereotypowo” o swoim… mężu.

Rome ubolewa, że we Francji brakuje lesbijskiego przykładu dla młodych piłkarek. Celem stowarzyszenia Degummers jest zatem zachęcanie do inicjatyw, które odrzucą stereotypy i nie będą zmuszały do podkreślanie u zawodniczek kobiecości…

Kobieca piłka nożna podnosi z roku na rok poziom gry i obecnie nie ogląda się jej gorzej, niż np. meczów 1 ligi. Atutem takich rozgrywek był jednak także walor estetyczny, a nie czysto sportowy. Jeśli panie lesbijski przejmą funkcje kibiców rzeczywiście nie będzie on już potrzebny.

Swoją drogą w tym meczu otwarcia, jak na razie w 100% heteronormatywna drużyna Francji pokonała 4:0 Koreę Południową.